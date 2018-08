Zapfhahn im Zimmer: Erstes Bier-Hotel der Welt hat eröffnet

Schottische Brauerei BrewDog geht auf Expansionskurs - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Eine Hopfen-Gesichtsbehandlung im Spa, ein Bier-Frühstück in drei Gängen und ein eigener Zapfhahn im Zimmer - klingt nach einem Traum-Urlaub? Eine schottische Brauerei will genau das jetzt verwirklichen.

So sollen die Zimmer im neuen Bier-Hotel aussehen. © BrewDog



So sollen die Zimmer im neuen Bier-Hotel aussehen. Foto: BrewDog



"Vergesst Disneyland", verspricht James Watt, einer der Co-Gründer des DogHouse, "das hier wird der neue glücklichste Ort auf Erden". Dafür wollen die Macher jede Menge Annehmlichkeiten für Gerstensaft-Fans aus aller Welt einbauen. "Das ist ein Bier-Nirvana", sagt Watt dem britischen Blatt Independent.

Geplant ist ein spezielles Spa, in dem unter anderem Hopfen-Gesichtsbehandlungen und Gerstenmalz-Massagen angeboten werden sollen. Jedes Zimmer wird ausgestattet mit einem eigenen Zapfhahn, zum Frühstück ein Bier-Menü in drei Gängen serviert. Das DogHouse mit 26 Zimmern hat nun im US-Bundesstaat Ohio eröffnet.

Bars in Barcelona und Sao Paulo

Hinter dem Bier-Hotel steht die Brauerei BrewDog, die 2007 von James Watt und Martin Dickie gegründet wurde. Die Marke ist Kult, nicht nur in Schottland - mittlerweile gibt es firmeneigene Bars in Barcelona und Florenz, in Helsinki und Sao Paulo. Bei einer Produktionsmenge von 400.000 Flaschen pro Monat behauptet BrewDog, die größte unabhängige Brauerei Schottlands zu sein.

Schon bald wollen die Macher einen zweiten Standort in den USA eröffnen und haben dafür nach eigenen Angaben 40 Millionen Pfund über ein Crowdfunding eingesammelt. Aus eben jenem Topf soll nun auch das zweite DogHouse im amerikanischen Columbus entstehen.

Dieses Video gibt tiefen Einblick in das DogHouse:

tl