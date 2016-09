Zehn Tage nach Erdbeben in Italien: Hund gerettet

Tier konnte in kleinem Hohlraum unter den Trümmern überleben

ROM - Das Erdbeben in Italien hat Leid und Zerstörung gebracht. Anderthalb Wochen nach der Katastrophe wurde jetzt ein Hund lebend aus den Trümmern von Amatrice geborgen. Die Besitzer des Hauses hatten sich retten können.

Romeo wurde zehn Tagen nach dem Erdbeben lebend gerettet. © EPA/Alessandro Di Meo



Zehn Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Italien haben die Rettungskräfte einen Hund lebend aus den Trümmern gerettet.

Der Golden Retriever Romeo wurde in der Ruine eines Hauses in einem Ortsteil der besonders betroffenen Stadt Amatrice in Zentralitalien entdeckt, wie italienische Medien am Samstag berichteten. Seine Besitzer hatten sich nach dem Beben am 24. August in Sicherheit bringen können, von ihrem Hund fehlte jedoch zunächst jede Spur.

Zehn Tage später waren die Besitzer zu ihrem Haus zurückgekehrt, um einige persönliche Gegenstände aus den Trümmern zu holen, als sich plötzlich der eingeschlossene Hund bemerkbar machte.

Den Berichten zufolge ging es dem Tier den Umständen entsprechend gut. Es hatte wohl in einem kleinen Hohlraum unter den Trümmern überleben können.

dpa