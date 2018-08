Zehn Tonnen Crystal Meth in Mexiko gefunden und verbrannt

Angaben zum Schwarzmarktwert der Drogen machte die Marine nicht - vor 48 Minuten

CULIACÁN/MEXIKO-STADT - Die mexikanische Armee hat im Bundesstaat Sinaloa an der Westküste des Landes zehn Tonnen festes und flüssiges Crystal Meth sichergestellt. Die Droge macht schnell abhängig und schädigt das Hirn.

Die synthetische Droge sei in einem ländlichen Bereich nahe der Stadt Culiacán verladefertig, teils in Säcken, teils in Tonnen, verpackt gewesen und weise einen hohen Reinheitsgrad auf, teilte die Marine am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Crystal Meth ist ein hirnschädigendes Methamphetamin, das rasch abhängig macht und zu einem körperlichen und psychischen Verfall führt. Die Drogen seien verbrannt worden, hieß es. Angaben zum Schwarzmarktwert der Drogen machte die Marine nicht.

Erst am vergangenen Donnerstag hatte die mexikanische Armee in Sinaloa 50 Tonnen Crystal Meth in zwei unterirdischen Lagern gefunden.

dpa