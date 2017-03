"Zero Gefühl": Bohlen schickt Nürnberger Wirt nach Hause

NÜRNBERG

NÜRNBERG - Alexandros aus Nürnberg ist bei DSDS 2017 im Recall ausgeschieden. Trotz einer gesanglich soliden Leistung gelang es ihm nicht, das Ticket in die Live-Shows zu lösen.

Der Nürnberger Wirt Alexandros Liopiaris (Mitte) konnte die Jury in Dubai nicht überzeugen. © RTL / Stefan Gregorowius



Für Alexandros aus Nürnberg sollte der Trip nach Dubai in den DSDS-Recall nur zur Kurzreise werden. Dreimal Nein gab es von der Jury, nachdem er mit seiner Gruppe "Gotta Be Somebody" von Nickelback performt hatte.

Er lieferte zwar gesanglich ab, dennoch fehlte der Jury das gewisse Etwas. Im Vergleich zu seinen Team-Mitgliedern - Alexander ließ sich live von Dieter am Persischen Golf die Haare schneiden, Metal-Paradiesvogel Oliver verewigte sich mit gemalten Bluttränen im Gesicht in der Castingshow-Historie - blieb er eher unauffällig.

"Ich habe das Gefühl, dass deine Stimme irgendwie aufgesetzt klingt, deswegen kam bei mir nichts an heute", urteilte Schlagerqueen Michelle. Auch von Dieter Bohlen gab es wenig freundliche Töne.

Wirt muss Koffer packen

"Das war ein Song, der zu dir am besten gepasst hat, da hätte ich erwartet, du bist der 300 Mal beste in der Gruppe. Aber du hast nur geschrien, zero Gefühl! so der selbsternannte Pop-Titan.

Damit hieß es für den zerknirschten Nürnberger Wirt Koffer packen. "Die Enttäuschung ist ganz groß, was soll ich noch viel sagen, es war schon ein bisschen ein Traum“, räumte der sympathische Franke ein, sich mehr erhofft zu haben. Verstecken müssen er und sein Gesangstalent sich aber dennoch sicher nicht.

