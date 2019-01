Zoff im Dschungelcamp: Erst der Schleim, dann der Ärger

Evelyn kommt ohne Sterne aus der Dschungelprüfung und bricht danach die Regeln - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Tag 13 im Dschungelcamp - und die Nerven liegen wieder blank. Erst scheitern Evelyn und Bastian in der Dschungelprüfung, dann gibt es auch noch mächtig Krach um einen nicht regelkonformen Toilettengang. Das Camp verlassen muss derweil Doreen. Wir haben die Bilder des Tages!

Bilderstrecke zum Thema

Es wird schleimig, krabbelig und richtig eklig: "Kriech der Sterne", heißt die Prüfung, der sich Evelyn Burdecki und "Miracle-Morning"-Yotta am 13. Tag im Dschungel stellen müssen. Es geht durch Aal-Becken, Spinnennetze und lauernde Krokodile. Doch Erfolg sieht anders aus - ohne Sterne müssen die beiden zurück ins Camp. Und dann passiert, Evelyn auch noch ein fataler Fehler. Zickenkrieg ist vorprogrammiert. So stellen sich die Promis an Tag 13 in Australien.