Zoff im Dschungelcamp: Matthias vergeigt Prüfung

Keine Sterne im "Tunnel-Trauma" - Kattia Vides ist raus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - An Tag 13 im Busch bekommen es Daniele und Matthias in der Dschungelprüfung mit allerlei Krabbeltieren zu tun. Im "Tunnel-Trauma" warten Maden, Ratten und Schlammkrabben auf die beiden. Währenddessen geht es bei den Frauen am Lagerfeuer einmal mehr um Beziehungen und Männer.

Kattia Vides muss das Camp an Tag 13 verlassen. Die Ex-Bachelor-Kandidatin erhielt die wenigsten Anruferstimmen. Jenny, David, Tina, Matthias und Daniele dürfen bleiben.

evo