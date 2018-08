Zoff mit Til Schweiger: Jan Ullrich auf Mallorca festgenommen

Ex-Radprofi soll einen Freund des Schauspielers mit Besen attackiert haben - vor 1 Stunde

PALMA/ESCHBORN - Seit zwei Jahren sind Til Schweiger und Jan Ullrich Nachbarn auf Mallorca. Dann kommt es zu einem Eklat. Der Ex-Radprofi soll auf das Anwesen des Filmstars gekommen sein. Die Polizei rückt an, Handschellen klicken, Ullrich muss auf die Wache. Was ist passiert?

Der frühere Radprofi Jan Ullrich verlässt das Gerichtsgebäude, nachdem er kurzzeitig wegen seiner Attacke auf dem Grundstück von Til Schweiger ins Gefängnis musste. © Kay Kirchwitz/dpa



Nach einem Streit auf dem Grundstück seines Nachbarn Til Schweiger ist der frühere Radprofi Jan Ullrich auf Mallorca vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen worden. Am Samstagabend, nach rund 24 Stunden, wurde der 44-jährige Ex-Sportstar wieder auf freien Fuß gesetzt, wie eine Gerichtssprecherin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Der Zwischenfall, über den zuerst die Bild-Zeitung berichtet hatte, ereignete sich am frühen Freitagabend in einem nördlichen Vorort der Inselhauptstadt Palma. Dort bewohnt der Tour-de-France-Sieger von 1997 das Anwesen neben dem 54 Jahre alten Erfolgsschauspieler und Filmregisseur ("Keinohrhasen"). Ullrich soll laut Bild auf das Grundstück Schweigers gelangt sein - obwohl dieser das nach eigenen Angaben nicht wollte. Ullrichs Anwalt Wolfgang Hoppe aus Eschborn bei Frankfurt bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Samstag einen Zwischenfall, nannte aber zunächst keine Einzelheiten.

Nach den Bild-Informationen kam es zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf Ullrich in Handschellen abgeführt und auf eine Wache gebracht wurde. Nach seiner Aussage vor der zweiten Strafkammer des Gerichts in Palma habe die Richterin verfügt, dass der Olympiasieger von 2000 sich Schweiger nicht mehr nähern darf, sagte die Justizsprecherin der dpa.

Angriff mit Besenstiel

"Daraufhin wurde Ullrich unter dieser Auflage auf freien Fuß gesetzt." Der Reisepass wurde ihm nach Wissen der Sprecherin nicht entzogen. Der Bild am Sonntag schilderte Schweiger, der gerade ein US-Remake seiner Tragikomödie "Honig im Kopf" unter anderem mit Nick Nolte in der Hauptrolle gedreht hat, was sich auf der Finca ereignet habe: "Er kam übers Tor, was wir nicht gesehen haben, weil wir im Poolhäuschen ein Musikvideo angesehen haben. Er ging sofort mit einem Besenstiel auf einen Freund von mir los." Daraufhin habe er die Polizei alarmiert, sagte Schweiger. "Die kam dann auch, hat ihn in Handschellen abgeführt."

Ullrichs Anwalt war am Sonntag für eine weitere Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Am Samstag hatte er der dpa gesagt: "Ich weiß nicht, ob es nur eine verbale Auseinandersetzung war oder ob es Handgreiflichkeiten gab."

"Nicht mehr mein Freund"

Eine PR-Agentin Schweigers bestätigte der dpa auf Anfrage Schweigers Aussagen. "Bevor die Polizei kam, habe ich zu ihm gesagt: Von jetzt an bist du nicht mehr mein Freund", so Schweiger demnach. "Ich kenne Jan, seit er vor zwei Jahren nebenan eingezogen ist. Mein Tor war immer offen." Doch dann habe Ullrich sich immer mehr verändert. Schweiger stellte den Freund eigenen Angaben zufolge sogar zur Rede.

Ullrich avancierte in den 90er Jahren zu einem der größten deutschen Sportstars – für viele ein Mann der Boris-Becker-Liga. Seine große Stunde schlug am 15. Juli 1997: Auf der 14. Etappe der 104. Tour de France gewann der damals 23-Jährige die Pyrenäen-Etappe nach Andorra-Arcalis und streifte sich das Gelbe Trikot über. Ullrich gewann die Etappe – und im Anschluss als bis dato einziger Deutscher die Frankreich-Rundfahrt. Der junge Mann aus Rostock mit dem rotblonden Haar und den Sommersprossen wurde zu Everybody's Darling – und Deutschland zeitweise zur Radsport-Nation. "Ulle" war ein gesamtdeutscher Sportstar wie die Schwimmerin Franziska von Almsick oder der Skispringer Sven Hannawald.

Wirtschaftskapitäne und Politiker rissen sich um ihn. Auch den Gesamtsieg bei der Spanien-Rundfahrt 1999 sowie eine Gold- und eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney konnte das Jahrhundert-Talent noch einfahren.

Karriere nahm bitteres Ende

Doch auf viel Licht folgte auch Schatten. Einem weiteren Tour-de-France-Sieg standen nach seinem Coup 1997 schlechte Fitness, Übergewicht und Krankheiten im Wege – und Lance Armstrong. Mit dem Texaner lieferte sich Ullrich von 1999 bis 2005 auf Frankreichs Landstraßen packende Duelle – immer mit dem besseren Ende für Armstrong. Dass dessen Erfolge nur dank eines ausgeklügelten Dopingsystems zustande kamen, wurde im Jahr 2012 offiziell besiegelt. Armstrong verlor alle sieben Tour-Siege und wurde lebenslang gesperrt. Auch Ullrich erhielt aufgrund seiner Verbindungen zum spanischen Dopingarzt Eufemiano Fuentes 2012 eine Sperre.

Ullrichs sportlicher Abstieg begann vor dem Tour-Start 2006, als er von seinem Team vor die Tür gesetzt wurde. Ullrich hatte sich 2016 mit seiner Frau und den zwei Kindern auf Mallorca niedergelassen. Im vergangenen Jahr schwärmte er in einem Interview mit der Mallorca Zeitung von seinem neuen Zuhause. Neben dem schönen Wetter "spielte für uns auch eine Rolle, dass ich hier auf der Insel perfekt Radfahren kann und unsere Kinder international aufwachsen können", sagte er dem Blatt. Er fügte hinzu: "Früher in den erfolgreichen Zeiten hatte ich sehr viele Freunde. In den schwierigen Zeiten merkt man dann, wer ein wahrer und ehrlicher Freund ist."

