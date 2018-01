Zottelmonster aus dem All: "Alf" kommt zurück ins Fernsehen

KÖLN - "Wenn ihr mich sucht, ich bin im Kühlschrank" - mit solchen Sprüchen verzückte der zottelige Außerirdische mit der Riesennase in den 80er Jahren das Fernsehpublikum. Jetzt lässt Super RTL Alf wiederauferstehen.

Alf ist zurück im Fernsehen: Fans können sich auf ganze 52 Folgen freuen. © SUPER RTL/dpa



Es war Ende der 80er Jahre, als Alf auf der Erde und damit erstmals im Fernsehen landete: Das Raumschiff des haarigen Wesens von einem anderen Stern zerstörte bei der Landung die Garage der Familie Tanner, bei denen er fortan Unterschlupf findet - und die er dabei ordentlich auf Trab hält. Nun kehrt der vorlaute Außerirdische mit 52 der insgesamt 102 Folgen ins deutsche Fernsehen zurück.

Super RTL zeigt in den kommenden Wochen freitags ab 12. Januar an immer vier Episoden am Stück, wie der Kölner Privatsender am Montag mitteilte. Die Serie des US-Senders NBC war vor 30 Jahren - am 5. Januar 1988 im ZDF - erstmals in Deutschland zu sehen und gewann auf Anhieb viele Fans.

"Alf" ist eine Kurzform für "außerirdische Lebensform". Alf - in der Serie handelte es sich um eine von Schauspieler Paul Fusco bewegte Puppe - landet vom Planeten Melmac kommend mit einem kleinen Raumschiff in der Garage der Familie Tanner und kommt bei denen unter. Vater Willy (Max Wright), Mutter Katherine Daphne (Anne Schedeen) und die beiden Kinder versuchen, Alfs Existenz geheimzuhalten.

Leicht ist das nicht, denn Alf klopft einen Spruch nach dem anderen und sorgt für Unordnung. Sein größtes Begehren: die Katze der Tanners, aus der er am liebsten Saft machen möchte.

Die 52 Folgen laufen jeweils freitags um 22 Uhr auf Super RTL.

