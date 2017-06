Zu lieb für Verbrecher: "Gavel" fliegt aus Polizeidienst

QUEENSLAND - Die Formulierung ein harter Hund kommt nicht von ungefähr - auch in Australien müssen die angehenden Polizeihunde besondere Eigenschaften erfüllen. Doch statt Verbrecher zu jagen, genoss Welpe "Gavel" lieber Streicheleinheiten. Er flog aus dem Dienst, macht aber dennoch das ganz große Los.

Dieser Blick zwingt keinen Straftäter in die Knie: Da Schäferhundwelpe Gavel zu lieb für den Polizeidienst war, flog er von der Akademie. Foto: Screenshot/ Facebook Governor of Queensland



Von klein auf werden Hunde in der Polizeiakademie Queensland zu Verbrecher-Jägern und Super-Spürnasen erzogen - auch in den deutschen Schäferhundwelpen "Gavel" hatte man große Hoffnungen gesetzt. Doch so niedlich der kleine "Gavel" auch aussieht, für den Polizeidienst war er gänzlich ungeeignet. Für die Polizei Queensland stand fest, dass man aus ihm keinen Polizeihund machen kann und so flog er aus der Hundestaffel. Doch gerade diese Entscheidung, brachte dem kleinen Vierbeiner mehr Aufmerksamkeit ein, als seine vierbeinigen Kollegen in Zukunft je bekommen werden.

Denn kein geringerer als Queenslands Gouverneur Paul de Jersey verschaffte "Gavel" einen neuen Job - in dem er voll und ganz aufgeht: Als "Queensland's official Vice-Regal Dog" begleitet er seit seinem Rauswurf den Gouverneur des australischen Staates.

Über den Facebook-Account Governor of Queensland werden die "Gavel"-Fans mit Neuigkeiten über den Ex-Polizeianwärter-Hund versorgt. Und der scheint sich in seiner Rolle als Vize-Hund richtig wohlzufühlen und ist auf dem besten Weg ein Internet-Star zu werden.

Mit seinem treuen Blick hat er allerdings nicht nur Millionen Internetnutzer erweicht, auch sein Herrchen hat Verständnis für die berufliche Umorientierung des Schäferhundes: "Sometimes you have to fail in order to succeed, isn't that right Gavel?" - "Manchmal muss man scheitern, um erfolgreich zu sein, nicht wahr Gavel?", schreibt der Gouverneur zu dem neusten Bild des Vierbeiners. Der mittlerweile nicht mehr ganz so kleine Hund verfolgt währenddessen seine Karrierefortschritte auf dem Bildschirm und scheint in jedem Fall zufrieden mit seinem neuen Leben zu sein.

