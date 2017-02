Zu viel Hass: "NZZ" schafft offene Kommentarfunktion ab

Neue Zürcher Zeitung führt auf geleitete Debatten ein - vor 3 Stunden

ZÜRICH - Wegen immer aggressiverer Lesermeinungen schafft die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) die Kommentare unter Online-Artikeln ab. Die renommierte Schweizer Tageszeitung kündigte am Samstag an, stattdessen auf ihrem Portal NZZ.ch moderierte Diskussionen zu starten.

"Die Stimmung ist gehässiger geworden", hießt es in einem Beitrag in eigener Sache. Die NZZ werde in Kommentaren immer öfter als "Propagandaschleuder" und "Systempresse" bezeichnet, und Beschimpfungen verdrängen echte Diskussionen.

Ab Mittwoch wird die Kommentarfunktion unter den meisten Artikeln deaktiviert. Zu drei Themen pro Tag werden jedoch moderierte Online-Debatten eingerichtet. Zusätzlich soll sich ein Autor pro Woche mit seinen Lesern austauschen.

Der Schritt erntete viele positive Reaktionen. "Endlich werden angenehme Verhältnisse angestrebt", schrieb ein Leser. Andere witterten Bevormundung. "Das hörte sich für mich etwas zu sehr nach betreutem Denken an", schrieb einer der Kritiker.

Die Zahl hetzerischer und zu Gewalt anstachelnder Beiträge in den sozialen Medien hat stark zugenommen.

dpa