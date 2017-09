Zu viele Trauben: Waschbär torkelt betrunken auf Radweg

Die Polizei wurde zu dem in Schlangenlinien laufenden Tier gerufen - vor 30 Minuten

BERGRHEINFELD - Diesen Vorfall werden die Polizisten im unterfränkischen Bergrheinfeld (Landkreis Schweinfurt) wohl so schnell nicht vergessen: Als die Beamten zu einem in Schlangenlinien laufenden Waschbär gerufen wurden, machten sie eine außergewöhnliche Entdeckung.

Ein besorgter Passant hatte das ordentlich schwankende Tier auf einem Radweg im Ortsteil Garstadt gesehen und die Einsatzzentrale über das augenscheinlich sterbende Tier informiert, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die eintreffenden Streifenbeamten erkannten allerdings mit geschultem Auge, dass die Sorge um den Schlangenlinien laufenden Waschbär unnötig war. Vielmehr hatte sich der Vierbeiner wohl in den benachbarten Weinbergen mit vergorenen Trauben einen Rausch angefressen. Die Beamten trieben das Tier deshalb am Freitag weg von der Straße, damit es dort in Ruhe seinen Rausch ausschlafen konnte.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa