Zu wenig Schutz vor Waldbränden: Feuerexperte warnt

FREIBURG - Das schlimme Feuer bei Potsdam zeigte es bereits: Das Waldbrandrisiko in Deutschland ist derzeit extrem hoch. Ein Experte prangert jetzt die unzureichenden Schutzmaßnahmen im ganzen Land an.

Zuletzt hatte es wegen Hitze und Trockenheit in vielen Regionen Deutschlands immer wieder Wald- und Feldbrände gegeben, darunter ein größerer Brand in Brandenburg. © Christian Pörschmann/dpa



Ein Fachmann sieht Deutschland für größere Wald- und Landschaftsbrände nicht ausreichend gewappnet. "Wir bräuchten eine dem Technischen Hilfswerk vergleichbare Einrichtung zur Feuerbekämpfung und zur Bewältigung anderer Katastrophenlagen auf Bundesebene", sagte der Professor für Feuerökologie an der Universität Freiburg, Johann Georg Goldammer, der Mitteldeutschen Zeitung (Samstag).

Bisher habe es kein Bundesland für nötig erachtet, ein eigenes Löschflugzeug anzuschaffen. Der Bund habe keine entsprechenden Kompetenzen. "Man könnte Ausrüstung gemeinsam kaufen und Kompetenzen bündeln." Das gebe aber die Verfassung nicht her. Zuletzt hatte es wegen Hitze und Trockenheit in vielen Regionen Deutschlands immer wieder Wald- und Feldbrände gegeben, darunter ein größerer Brand in Brandenburg. "Die freiwilligen Feuerwehren sind nur beschränkt zum Löschen größerer Brände im Wald selbst ausgebildet und vorbereitet", sagte Goldammer dem Blatt.

Es gebe zwar Hubschrauber mit Außenwasserbehältern, die Feuer löschen könnten. Das aber habe mit modernem Waldbrandmanagement nichts zu tun. Im vergangenen Jahr gab es 424 Waldbrände. Das war laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung die geringste Zahl seit Beginn der Erhebung dieser Daten im Jahr 1977. Insgesamt verbrannten dabei 395 Hektar Wald. Nach Angaben der Behörde entstand ein finanzieller Schaden in Höhe von durchschnittlich 735 Euro je Hektar verbrannter Waldfläche – macht gut 290.000 Euro Schaden.

dpa, mch