Zugunglück in Kentucky: Zwei Güterzüge kollidieren

Durch den Aufprall liefen an der Unfallstelle mehrere Flüssigkeiten aus - vor 2 Stunden

GEORGETOWN - Beim Zusammenstoß zweier Güterzüge sind im US-Bundesstaat Kentucky Medienberichten zufolge vier Menschen verletzt worden. Für mehrere Stunden mussten zudem diverse Anwohner ihre Häuser verlassen.

Zwei Güterzüge sind im US-Budensstaat Kentucky miteinander kollidiert und daraufhin von den Gleisen abgekommen. Bei dem Unfall wurden mehrere Menschen verletzt. © Timothy D. Easley/dpa



Zwei Güterzüge sind im US-Budensstaat Kentucky miteinander kollidiert und daraufhin von den Gleisen abgekommen. Bei dem Unfall wurden mehrere Menschen verletzt. Foto: Timothy D. Easley/dpa



Weil bei der Kollision in der Nacht zu Montag nach Angaben lokaler Fernsehsender eine größere Menge einer zunächst unbekannten Flüssigkeit ausgetreten war, wurden Anwohner in Sicherheit gebracht. Sie konnten aber am Montag kurz darauf zurückkehren. Der Unfall geschah in der Nähe von Lexington. Die Ursache war zunächst unbekannt.

dpa