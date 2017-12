Zum Mitraten: Der Jahresrückblick 2017 in Emojis

Wichtiges, Witziges und Skurriles aus diesem Jahr im Bilderrätsel - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es ist viel passiert in diesem sich dem Ende neigenden Jahr 2017. Aber haben Sie auch alles in Erinnerung behalten? Hier der Test, quer durch alle Ressorts - und in Emojis. Viel Spaß beim Raten!

nb