Zuwachs in der "Höhle der Löwen": Nils Glagau wird Investor

NÜRNBERG - Einmal noch flimmert die Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" am kommenden Dienstag über die Mattscheiben der Republik, dann ist die fünfte Staffel des Erfolgsformats Geschichte. Angesichts der starken Quoten hält der Privatsender an der Show fest und geht 2019 wieder auf Sendung - mit einem neuen Löwen.

Nils Glagau wird 2019 als Löwe in der Vox-Höhle sitzen. Foto: Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH



Ein Gründerteam, eine Geschäftsidee und fünf Stühle, auf denen finanzstarke Unternehmer sitzen - das Rezept für den Vox-Quotenerfolg ist so simpel wie anziehend, Millionen TV-Zuschauer schalten immer Dienstagabends ein, wenn findige Tüftler neue Produkte vorstellen und die potenziellen Investoren ihren Senf und manchmal auch ihr Geld dazugeben.

Noch hören die Löwen auf die Namen Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Frank Thelen, Ralf Dümmel, Judith Williams und Georg Kofler, die beiden letztgenannten Wechseln sich in der Show regelmäßig ab. Wie Vox am Samstag verkündete, soll 2019 nun ein zusätzlicher, ein siebter Investor mitwirken. Nils Glagau ist Geschäftsführer des Familienunternehmens Orthomol, das am Standort Langenfeld bei Düsseldorf mit über 400 Mitarbeitern Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel produziert. Darüber hinaus fördert Orthomol Start-ups, unter anderem aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Bewegung.

"Ich freue mich darauf, in 'Die Höhle der Löwen' spannende Gründer zu treffen. Ihre Situation kenne ich durch meine eigene Unternehmergeschichte sehr gut. Denn Orthomol ist selbst in den letzten 27 Jahren buchstäblich aus der Garage hinaus zu einer der führenden Marken in der Apotheke geworden", lässt sich Glagau in einer Vox-Pressemitteilung zitieren. "Dadurch ist mir die Welt rund um Gesundheit, Ernährung, Bewegung und Sport schon sehr vertraut."

Wann genau die sechste Staffel gesendet wird, ist noch nicht bekannt.

