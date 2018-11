Zweijähriges Mädchen erstickt beim Essen in Kita

Die Polizei spricht von einem tragischen Unglücksfall - vor 1 Stunde

GÜTERSLOH - In Gütersloh kam es am Montag zu einem tragischen Vorfall: Ein zweijähriges Mädchen ist in einer Kindertagesstätte beim Essen erstickt. Jegliche Hilfe kam zu spät.

Die Polizei geht derzeit von einem "tragischen Unglücksfall“ aus, wie eine Sprecherin am Mittwoch sagte. Das Unglück hatte sich am Montagnachmittag ereignet. Die Polizei hat laut Sprecherin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zuerst hatten regionale Medien und dann die Bild darüber berichtet.

Wie die WAZ berichtet, versuchten die Erzieherinnen noch das Leben des Mädchens zu retten. Doch auch die sofortige Erste Hilfe kam zu spät. In der Kindertagesstätte wurde nun ein Trauerraum eingerichtet. Seelsorger kümmern sich um die Erzieherinnen, Kinder und Eltern bei der Verarbeitung der Tragödie.

dpa