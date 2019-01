Zweiter Tag im Dschungel: Jammer-Debakel im "Kanal Fatal"

Gisele Oppermann muss zur Prüfung antreten - Drama wegen Motten und Co. - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Am zweiten Tag im Dschungelcamp geht es für Gisele Oppermann in den "Kanal Fatal". Vor den Tieren dort hat sie unfassbare Angst. Dementsprechend wenig Sterne sammelt das Model ein. Im Camp bezirzt währenddessen Tomi Piper die junge Evelyn Burdecki, am Ende wird Gisele erneut zur Prüfung geschickt.

evo