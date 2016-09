Papst Franziskus hat Mutter Teresa heiliggesprochen

vor 26 Minuten

ROM - Papst Franziskus hat die albanische Ordensfrau und Friedensnobelpreisträgerin Mutter Teresa heiliggesprochen. Rund 19 Jahre nach ihrem Tod verlas der Argentinier am Sonntag vor Hunderttausenden Pilgern auf dem Petersplatz in Rom in einer feierlichen Zeremonie die entsprechende Formel.

Mutter Teresa wurde in Rom heiliggesprrochen. © Angelo Carconi (dpa)



Mutter Teresa wurde in Rom heiliggesprrochen. Foto: Angelo Carconi (dpa)



Die als «Engel der Armen» berühmt gewordene Nonne darf damit in der katholischen Kirche weltweit als Heilige verehrt werden. Die Messe auf dem Petersplatz war eines der größten Ereignisse in der bisherigen Amtszeit von Papst Franziskus.

Papst Franziskus hat Mutter Teresa heiliggesprochen. © Giorgio Onorati (dpa)



Papst Franziskus hat Mutter Teresa heiliggesprochen. Foto: Giorgio Onorati (dpa)



«Mutter Teresa war in ihrem ganzen Leben eine großherzige Ausspenderin der göttlichen Barmherzigkeit, indem sie durch die Aufnahme und den Schutz des menschlichen Lebens (...) für alle da war», würdigte der Papst Mutter Teresa in seiner Predigt. «Ihre Mission in den Randzonen der Städte und den Randzonen des Lebens bleibt in unserer Zeit ein beredtes Zeugnis für die Nähe Gottes zu den Ärmsten der Armen.»

Die spanische Königin Sofia auf dem Petersplatz in Rom bei der Heiligsprechung von Mutter Teresa. © Fabio Frustaci (dpa)



Die spanische Königin Sofia auf dem Petersplatz in Rom bei der Heiligsprechung von Mutter Teresa. Foto: Fabio Frustaci (dpa)



Für Papst Franziskus dürfte die Heiligsprechung als ein Höhepunkt des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit auch ein starkes Zeichen sein. Der Argentinier wünscht sich eine «arme Kirche für die Armen», wie auch Mutter Teresa steht er für Nächstenliebe und Barmherzigkeit. So lud er 1500 Obdachlose und Bedürftige zum Mittagessen ein. Die Menschen aus ganz Italien sollten nach der Messe gemeinsam Pizza essen, wie das päpstliche Almosenamt berichtete.

Unzählige Pilger hatten sich auf dem Petersplatz im Vatikan versammelt. © Fabio Frustaci (dpa)



Unzählige Pilger hatten sich auf dem Petersplatz im Vatikan versammelt. Foto: Fabio Frustaci (dpa)



Die 1910 als Tochter albanischer Katholiken geborene Agnes Gonxha Bojaxhiu war durch ihren Einsatz für die Armen weltbekannt geworden. Mit ihrem Orden «Missionarinnen der Nächstenliebe» kümmerte sie sich im indischen Kolkata um Bedürftige. Vielen galt sie daher schon zu Lebzeiten als Heilige, in Indien, wo sie auch als «Heilige der Gosse» verehrt wird, ist ihre Beliebtheit immer noch ungebrochen.

Mutter Teresa steht wie kaum jemand anderes für das Engagement für die Armen. © Raveendran/Archivbild von 1997 (dpa)



Mutter Teresa steht wie kaum jemand anderes für das Engagement für die Armen. Foto: Raveendran/Archivbild von 1997 (dpa)



Dennoch sehen viele ihre Heiligsprechung auch kritisch. Mutter Teresa wird vorgeworfen, nur die Symptome der Armut statt die Ursachen bekämpft zu haben, auch ihre Einstellung zu Abtreibung und Verhütung gefiel Kritikern nicht. Zudem tauchten nach ihrem Tod Briefe auf, aus denen hervorgeht, dass Mutter Teresa oft an Gott zweifelte. Eine Dokumentation prangerte Missstände in Mutter Teresas Heimen an.

Das Interesse an der Heiligsprechung in Rom war dennoch enorm. Neben Hunderttausenden Menschen vor Ort wurde das Ereignis im Fernsehen in mehr als 100 Länder übertragen. Zahlreiche internationale Delegationen, darunter auch aus Indien, waren auf dem Petersplatz dabei. Tausende Sicherheitskräfte waren im Einsatz, über dem Vatikan war am Vormittag eine Flugverbotszone eingerichtet worden.

Die Heiligsprechung nur etwa 19 Jahre nach ihrem Tod ist eine der schnellsten in der Geschichte der katholische Kirche. Nur sechs Jahre nach ihrem Tod war Mutter Teresa 2003 bereits von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen worden. Im vergangenen Jahr erkannte Papst Franziskus dann das für die Heiligsprechung nötige zweite Wunder an und machte den Weg frei. Dass ihr erstes Wunder, die Heilung einer Frau in Indien von Krebs, umstritten ist, hielt den Prozess nicht auf.

Mit Hilfe von Mutter Teresa soll ein schwer kranker Brasilianer im Jahr 2008 von mehreren Infektionen im Gehirn geheilt worden sein. Vorher hatten er und seine Frau zu der Nonne gebetet. «Ich bin sehr dankbar, mein größtes Wort ist Dankbarkeit», sagte Marcílio Haddad Andrino, der mittlerweile gegen jede medizinische Wahrscheinlichkeit mit seiner Frau Kinder hat.

Annette Reuther und Stefan Mauer, dpa