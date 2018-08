Paris Jackson freut sich über Besuch ihrer Oma

LOS ANGELES - Paris Jackson (20), Tochter von Pop-Ikone Michael Jackson, hat beim zweiten Konzert ihrer Band The Sunflowers Besuch von Großmutter Katherine Jackson (88) bekommen. Glücklich postete der jüngste Jackson-Spross des 2009 gestorbenen Sängers auf Instagram ein Bild der Anfang des Jahres gegründeten Band - zusammen mit der Oma.

Paris Jackson bei der Verleihung der MTV Video Music Awards 2017. Foto: Jordan Strauss (dpa)



Paris Jackson schrieb dazu: "Ich kann es kaum glauben, meine Oma war bei unserer zweiten Show dabei und es hat ihr tatsächlich gefallen! Ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Ich liebe dich so sehr, Oma. Und ich freue mich so sehr, dass wir für diesen wundervollen Zweck auftreten konnten."

Das Konzert, das sie zusammen mit ihrem Bandkollegen Gabriel Glenn in Los Angeles gegeben hatte, fand zugunsten eines Charity-Events der gemeinnützigen Organisation "Fuck Cancer" in Los Angeles statt. Es brachte insgesamt 20 000 US-Dollar (etwa 17 500 Euro) ein.

