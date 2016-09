Pariser Luxus-Hotel verkauft Duplikate des Mobiliars

vor 1 Stunde

PARIS - Das neue Pariser Luxushotel Nolinski verkauft seine Designermöbel an die Gäste. Ob Schrank, Schreibtisch, Teppich oder Sessel - «wenn jemandem unsere Einrichtung besonders gefällt, kann er ein Duplikat davon erwerben», erklärt Sprecherin Iris Bréton.

Die Stilrichtungen kämen «aus allen Ecken der Welt» mit einem Schwerpunkt auf Vintage und den 30er Jahren, ausgewählt vom Architekten Jean-Louis Deniot. Die Weltoffenheit der Herberge zwischen historischer Oper und Louvre solle schon ihr Name zeigen: «Nolinski» lasse an Reisen in ferne Länder denken, meint die Sprecherin. Die Träumerei kostet ab 370 Euro pro Doppelzimmer.

dpa