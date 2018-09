Sonnenschein, Party und jede Menge Musik: Beim Bayern-3-Dorffest im Treuchtlinger Ortsteil Bubenheim stieg an diesem Samstag eine der größten Open-Air-Partys der Region. Nicht nur die Treuchtlinger kamen in Massen - aus ganz Bayern reisten bereits bis zum Start am Nachmittag 20.000 Besucher an. © Patrick Shaw