Pechstein gewinnt 61. Medaille: WM-Silber über 5000 Meter

vor 11 Minuten

GANGNEUNG - Claudia Pechstein hat in Gangneung für eine Überraschung gesorgt und mit Silber bei den Welttitelkämpfen der Eisschnellläufer ihre 61. Medaille bei einer internationalen Meisterschaft erkämpft.

Claudia Pechstein hat bei der WM-Silber über die 5000 Meter gewonnen. © Claudia Pechstein hat bei der WM-Silber über die 5000 Meter gewonnen. (dpa)



Elf Tage vor ihrem 45. Geburtstag lief die fünfmalige Olympiasiegerin aus Berlin ihre Spezialstrecke über 5000 Meter in starken 6:53,93 Minuten und war damit so schnell wie noch nie seit ihrer Zweijahres-Sperre zwischen 2009 und 2011. Schneller war nur Olympiasiegerin Martina Sablikova aus Tschechien in 6:52,38 Minuten, Bronze ging an die Kanadierin IvanieBlondin. Bente Kraus aus Berlin belegte in 7:00,02 Minuten den achten Rang.

dpa