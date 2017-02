Prinzessinnnentag beim ADTV Tanzcentrum in Neumarkt. Am Samstag waren alle jungen Prinzessinnen und Prinzen aufgerufen, das ADTV Tanzcentrum in Neumarkt in ein zauberhafes Schloss zu verwandeln. Neben diversen Spielen und Bastelaktionen stand auch der Prinzessinnnen-Tanz auf dem Programm. © Günter Distler