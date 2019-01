Polen nimmt Abschied vom Bürgermeister Danzigs

vor 42 Minuten

DANZIG - Knapp eine Woche nach dem tödlichen Messerattentat auf Danzigs Bürgermeister nimmt Polen am Samstag Abschied. Pawel Adamowicz wird am Mittag in der Marienkirche der nordpolnischen Stadt bestattet.

Der Sarg des verstorbenen Danziger Bürgermeisters Adamowicz steht in der Marienkirche. © Adam Warzawa/PAP (dpa)



Die Feierlichkeiten sollten in Danzig und weiteren polnischen Städten auf Leinwänden übertragen werden. Polens Präsident Andrzej Duda ordnete Staatstrauer an.

Ein Trauerzug begleitet den Leichenwagen mit dem Sarg des verstorbenen Danziger Bürgermeisters Adamowicz zur Marienkirche. © Adam Warzawa/PAP (dpa)



Adamowicz, seit 1998 Danziger Bürgermeister, war am vergangenen Sonntag während einer Wohltätigkeitsveranstaltung auf offener Bühne niedergestochen worden. Er starb am Montag an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Der parteilose Politiker wurde 53 Jahre alt, er hinterlässt seine Ehefrau und zwei Töchter.

Gegen den 27-jährigen Angreifer ermitteln die Behörden wegen Mordes. Als Motiv wurde Rache vermutet. Inoffiziellen Berichten zufolge war der Mann psychisch krank.

dpa