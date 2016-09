15 Jahre 9/11: Warum wir mit dem Terror leben müssen

Politologe Stephan Bierling erklärt Zusammenhänge zwischen IS und Al Kaida - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Der 11. September hat die Welt verändert. An diesem Tag kam der Terror auch in unsere Köpfe. Der Politologe Stephan Bierling meint: Die Gesellschaft muss lernen, mit der Gefahr zu leben.

Der Tag, der die Welt veränderte: Am 11. September kam der islamistische Terror auch in unsere Köpfe. © dpa



Der Tag, der die Welt veränderte: Am 11. September kam der islamistische Terror auch in unsere Köpfe. Foto: dpa



Nach dem 11. September hieß es oft: "Nichts wird mehr so sein, wie es vorher war." Was ist geblieben?

Stephan Bierling: Das Gefühl der Verwundbarkeit, primär in den USA, später auch in Europa, in Deutschland und im Rest der Welt. Nach dem 11. September - wer die Bilder einmal gesehen hat, wird sie nie wieder aus seinem Kopf bekommen - denken wir anders über die Gefahren, die von islamistischen Terroristen ausgehen.

Damals galt Al Kaida als das personifizierte Böse; im Nachhinein scheint diese Gruppe weniger schlimm zu sein als vieles, was wir heute erleben.

Bilderstrecke zum Thema Chronik einer Katastrophe: Der 11. September 2001 Vor 15 Jahren gingen diese Bilder um die Welt: Die einstürzenden Zwillingstürme des World Trade Centers. Mittlerweile ist der Ground Zero ein Ort der Erinnerung, zu dem auch 15 Jahre nach dem Anschlag noch zahlreiche Menschen kommen, um der Katastrophe und ihrer Opfer zu Gedenken.



Bierling: Dieser Eindruck hängt damit zusammen, dass Al Kaida nie so viele Kämpfer hatte wie der Islamische Staat. Aber Al Kaida war Impulsgeber und Motivator für viele Terroristen, die den IS gründeten und ihn anführten. Der IS hat eine noch extremere Ideologie entwickelt, indem er das Kalifat, also die Herrschaft des Islam auf Erden, vor Ort erzwingen will.

Inwiefern spielte der Kampf gegen Al Kaida bei der Entstehung des IS eine Rolle?

Bierling: Eine indirekte. Es gibt wichtigere, in der Region hausgemachte Einflüsse für das Entstehen des IS. Erstens: Die brutale Reaktion des syrischen Präsidenten Assad auf die Proteste gegen seine Herrschaft im Zuge der arabischen Rebellion 2011. Sie führte zu einem monströsen Bürgerkrieg, dessen Radikalisierung dem IS immer mehr Kämpfer in die Arme trieb. Zweitens: Im Irak, wo Al Kaida beim Abzug der US-Truppen ausgelöscht war, verdrängte der schiitische Premier Maliki die Sunniten aus Politik, Militär und Gesellschaft. Daraufhin wandten sich sunnitische Stämme, aber auch Generäle aus der Saddam-Zeit dem sunnitischen IS zu. Drittens: Der türkische Machthaber Erdoðan und die Saudis unterstützten und unterstützen Islamisten mit Waffen und Geld, um Assad loszuwerden.

Stephan Bierling, Jahrgang 1962, ist Leiter der Professur für Internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg. © Foto: Stefan Obermeier



Stephan Bierling, Jahrgang 1962, ist Leiter der Professur für Internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg. Foto: Foto: Stefan Obermeier



Allerdings hat das Eingreifen der USA im Irak 2003 dazu geführt, dass das Land arg destabilisiert wurde. Konnte man das nicht absehen?

Bierling: Ja, das hätte man absehen können, ja müssen, zumal es auch in den USA warnende Stimmen gab. Die Bush-Regierung redete sich aber ein, ein Regimewechsel im Irak sei problemlos möglich, und unterschätzte fahrlässig die Folgen der Invasion. Erst ab 2007 verfolgte sie die richtige Strategie. Als die US-Truppen 2011 abzogen, waren der Irak einigermaßen stabil und die Terrornetze ausgeschaltet. Der IS setzte auch erst 2014 zu seinem Siegeszug an.

Auch in Afghanistan schien sich zunächst vieles zum Besseren zu wenden. Was hat da gefehlt?

Bierling: Wir müssen uns vorwerfen, utopische Ideen gehabt zu haben. Wir wollten das Land befrieden, stabilisieren und demokratisieren, ohne uns klarzumachen, wie lange das dauern und wie schwierig und kostenträchtig das werden würde. Aber Afghanistan ist heute in einem besseren Zustand als 2001. Von dort geht kein internationaler Terrorismus mehr aus - Terror-Trainingscamps wie unter den Taliban existieren nicht mehr -, es gibt keine Scharia-Diktatur mehr, viel mehr Jungs und vor allem Mädchen gehen zur Schule. Die USA und der Westen haben dort jedoch denselben Fehler gemacht wie im Irak: Sie sind zu früh abgezogen oder haben ihre Truppen reduziert, so dass radikale Kräfte vorstoßen konnten.

Bilderstrecke zum Thema Was haben Sie am 11. September 2001 gemacht? Die Anschläge auf das World Trade Center in New York jähren sich dieses Jahr zum zehnten Mal. Wir waren in der Nürnberger Innenstadt und haben uns umgehört, wie die Menschen diesen Tag damals erlebt haben.



Bei Afghanistan und Irak kann man von Failed States sprechen. Wären die Flüchtlinge von dort auch gekommen, wenn der 11. September und der folgende Krieg nicht passiert wären?

Bierling: Das kann man nicht ausschließen. Denn der katastrophale Zustand der arabischen Welt, den wir heute am schlimmsten in Syrien erleben, hat primär mit großen, langfristigen Trends zu tun. Die Geburtenrate ist zu hoch, die Wirtschaft schafft nur Jobs für die Wenigen, die mit der korrupten Herrscherclique verbandelt sind, Millionen junger Männer haben keine Ausbildung und damit keine Perspektive auf einen Job und eine Ehefrau. Dazu kommen Unterdrückung, Terroranschläge, religiöser Fanatismus und Bürgerkriege. Deshalb sind die Früchte der Globalisierung, die Hunderte von Millionen Chinesen und Inder aus bitterer Armut befreit haben, nie in der arabischen Welt angekommen. Und über ihre Handys und sozialen Netzwerke erfahren die Menschen in diesen Regionen vom stabilen und prosperierenden Deutschland. Da würde ich mich auch dorthin aufmachen.

Die Amerikaner haben nach dem 11. September einem "Kampf gegen den Terror" angekündigt. Haben sie den Terror durch ihre Aktionen aber nicht sogar verstärkt?

Die Reaktion auf die Anschläge kostete die USA viel Sympathien. Die Reputation litt besonders unter dem Skandal von Abu Ghraib: US-Soldaten folterten irakische Insassen bis zum Tod. © F.: dpa



Die Reaktion auf die Anschläge kostete die USA viel Sympathien. Die Reputation litt besonders unter dem Skandal von Abu Ghraib: US-Soldaten folterten irakische Insassen bis zum Tod. Foto: F.: dpa



Bierling: Ja und nein. Natürlich hat die unglückselige Invasion im Irak Terroristen Auftrieb gegeben. Aber der islamische Terrorismus war kein Phänomen, das mit 9/11 begann. Es war der Höhepunkt, Anschläge gab es jedoch seit den 80er Jahren. Es geht im Kern um einen Machtkampf in der arabischen Welt, der Westen ist nur die Folie, vor der er sich abspielt. Ich glaube nicht, dass Nichtreagieren nach 9/11 eine Option gewesen wäre - das Eingreifen gegen die Taliban in Afghanistan war unvermeidlich.

Was wäre die richtige Reaktion gewesen?

Bieling: Mehr Ausgewogenheit zwischen militärischen und zivilen Mitteln, mehr Klarheit über die Dimension der Herausforderung, mehr Demut statt grandioser Projekte, Nationen und ganze Regionen umzugestalten, wie das Bush mal vorschwebte. Die Konzentration auf Afghanistan hätte uns viele Probleme erspart. Es hätte auch geholfen, mehr Druck auf jene arabischen Staaten auszuüben, ihre starke — vor allem von Saudi-Arabien betriebene — Unterstützung von Islamisten einzustellen. Insgesamt haben wir überschätzt, wie sehr wir Einfluss auf Entwicklungen im Mittleren Osten nehmen können.

Wie sehr haben der 11. September und die Reaktion darauf dem Verhältnis von arabischer und westlicher Welt geschadet?

Bierling: Das Misstrauen auf beiden Seiten ist danach massiv gewachsen. Der Westen nimmt die arabische Welt seither als Exporteur von islamischem Terrorismus wahr, und die arabische Welt den Westen als Macht, die sich in ihre Angelegenheiten einmischt. Heute geht es im Mittleren Osten jedoch um ganz andere Dinge als 9/11 oder den Irakkrieg. Dort tobt nicht nur ein Kampf zwischen Islamisten, Nationalisten und Königshäusern, sondern auch zwischen Saudi-Arabien, dem Iran und der Türkei um die Vormachtstellung in der Region.

Nach dem 11. September hat auch das Verhältnis Europa - USA Schaden genommen. Ist es gesundet?

Bierling: Nur zum Teil. Die Europäer fühlten sich damals übergangen, marginalisiert und überrollt von den USA, die Reputation der Amerikaner hat stark gelitten, vor allem durch den Irakkrieg, Guantanamo und Abu Ghraib. Antiamerikanische Verschwörungstheorien grassieren seitdem nicht nur verstärkt in der arabischen Welt, sondern auch in Europa und insbesondere in Deutschland. Wenn SPD-Chef Gabriel wie vor ein paar Tagen davon spricht, man werde sich bei TTIP den USA nicht „unterwerfen“, zeigt die Wortwahl, an welche Ressentiments er appelliert. Allerdings rücken Länder, die wie die USA bei 9/11 großen Terroranschlägen ausgesetzt waren, heute emotional und politisch näher an Washington heran. Nehmen Sie Frankreich. Das war 2003 noch vehement gegen den Irakkrieg, seit den vielen Terrorattacken im eigenen Land ist es der beste Verbündete der USA. Seine Reaktionen auf die Anschläge sind zum Teil noch härter als sie es in Amerika waren.

Wenn wir Lehren aus dem 11. September ziehen: Wie sollten wir uns gegenüber Terrorismus verhalten?

Bierling: Erst mal müssen wir akzeptieren, dass wir nicht mehr zurück können in die Welt vor 9/11. Wir werden, wie die israelische Gesellschaft, damit leben müssen, ständig auf der Hut gegenüber Anschlägen zu sein. Der islamistische Terror ist keine Gefahr, die wir in wenigen Jahren beseitigen können. Wenn Sie heute nach Frankreich fahren, sehen Sie selbst im Louvre Soldaten mit Maschinenpistolen. Und: Die Anschläge haben deutlich gemacht, dass unsere Polizei, unsere Geheimdienste und unsere Armee stärker mit den Europäern und Amerikanern zusammenarbeiten müssen. Nur gemeinsam haben wir eine Chance, den Terror einzudämmen.

Wie sähe unsere Welt heute aus, wäre der 11. September nicht passiert?

Bierling: Auf jeden Fall besser. Weil wir uns als Westen auf viele andere, kreative Dinge hätten konzentrieren können wie den Freihandel, die Fortentwicklung der EU oder die Stabilisierung von Ländern in Osteuropa und in Nordafrika. Ohne die spektakulären Bilder von 9/11 wäre es für den islamischen Terrorismus schwerer geworden, so viele Kämpfer zu rekrutieren. Wir hätten bestimmt mit diesen Bewegungen zu tun, weil ihre Wurzeln in den kaputten arabischen Gesellschaften liegen, aber nicht in der Dimension wie heute.

Fragen: Franziska Holzschuh