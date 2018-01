1700 Gäste auf Seehofers letztem Neujahrsempfang

Die bayerische Staatsregierung feierte das neue Jahr in der Münchner Residenz - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Wehmütig und dankbar ist Horst Seehofer in diesen Tagen. 2018 gibt er seinen Posten als bayerischer Ministerpräsident an Markus Söder ab. Zukünftig wird dann dieser den Neujahrsempfang eröffnen.

Zum neunten Mal eröffnete CSU-Chef Horst Seehofer den Neujahrsempfang der bayerischen Staatsregierung. Dieses Jahr war es das letzte Mal. © dpa



Zum neunten und nach eigenen Worten letzten Mal hat Horst Seehofer als Ministerpräsident den Neujahrsempfang der bayerischen Staatsregierung in der Münchner Residenz eröffnet. "Ich bin ein bisschen wehmütig in diesen Tagen, aber es überwiegt doch die Dankbarkeit", sagte der CSU-Chef am Freitagabend in seiner kurzen Begrüßungsrede.

Anwesend waren das gesamte Kabinett sowie Prominenz und Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Medien und Gesellschaft – wie im vergangenen Jahr waren rund 1700 Gäste geladen. Seehofer gibt heuer seinen Posten als bayerischer Ministerpräsident an Markus Söder ab. Zukünftig wird dann dieser den Neujahrsempfang eröffnen.

