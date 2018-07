77.000 Zuwanderer arbeiten in Deutschland mit Blauer Karte

Qualifizierte Fachkräfte aus Ausland vor allem als Ingenieur oder Arzt tätig - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Fast 77.000 hochqualifizierte Zuwanderer aus Nicht-EU-Ländern konnten bisher mit einer sogenannten Blauen Karte in Deutschland arbeiten. Die im August 2012 eingeführte "Blaue Karte EU" sei einer der attraktivsten Aufenthaltstitel in Deutschland.

Mehr als 50.000 Menschen haben aktuell die Blaue Karte. © dpa



Das sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) am Donnerstag in Nürnberg. Die Behörde wirbt derzeit verstärkt für die Karte, denn der Großteil dieser Zuwanderer aus Drittstaaten ist hierzulande in stark nachgefragten Berufen tätig - etwa als Ingenieur, Naturwissenschaftler, Informatiker oder Arzt.

Aktuell sind mehr als 50.000 Menschen im Besitz einer Blauen Karte. Sie ermöglicht es, schnell ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu bekommen. Voraussetzungen sind ein Hochschulabschluss und eine Arbeitsplatzzusage sowie ein jährliches Mindesteinkommen.

