Abschiebung einer Schwangeren: Das sagt die Polizei dazu

NÜRNBERG - Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken wurde bei der versuchten Abschiebung einer Schwangeren aus Tadschikistan entgegen anderer Darstellungen zu keinem Zeitpunkt übertriebene Härte angewendet.

Abgelehnte Asylbewerber müssen Deutschland wieder verlassen. Der Bayerische Flüchtlingsrat kritisiert jedoch, dass vor allem im Freistaat vermehrt Hochschwangere abgeschoben und Familien getrennt würden. Foto: Daniel Maurer/dpa



Am 5. Juni kamen in einem Nürnberger Flüchtlingsheim mehrere Beamte sowie laut Polizei ein Arzt um fünf Uhr morgens in das Zimmer der jungen und hochschwangeren Frau aus Tadschikistan. Den Auftrag dazu erteilte laut Polizei am 24. Mai die Regierung von Mittelfranken, nachdem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) am 20. April die Abschiebung der Frau und ihres Ehemannes angeordnet hatte.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums waren die abgelehnten Asylbewerber bis dato der Aufforderung zur Ausreise nicht nachgekommen. Deshalb sollten sie "am 5.6.2018 an ihrer Wohnadresse in Gewahrsam genommen und zum Flughafen nach Frankfurt transportiert werden".

Aufgrund der frühen Abflugzeit nach Litauen, wo die beiden im vergangenen Herbst ihre Visa für Deutschland bekommen hatten, "erteilte die Regierung von Mittelfranken zudem die Erlaubnis, die Ingewahrsamnahme zur Nachtzeit durchzuführen". Ebenso wie die getrennte Abschiebung, sollten beide nicht gemeinsam in der Flüchtlingsunterkunft angetroffen werden, was laut Polizei der Fall war.

Arzt hatte keinerlei Bedenken

Die 24-Jährige sei auf Russisch über die Abschiebung belehrt worden. "Die Betroffene verhielt sich während des gesamten Zeitraums kooperativ und friedlich." Der Arzt habe keinerlei gesundheitliche Beeinträchtigung feststellen können.

Unmittelbar nach Fahrtantritt habe die Frau mitgeteilt, dass sie sich unwohl fühle. Daraufhin sei die Fahrt zweimal für eine ärztliche Untersuchung unterbrochen worden, schließlich erfolgte der Transport in das Uni-Klinikum Erlangen. Zu einem Erbrechen der Frau, wie es gegenüber der Nürnberger Nachrichten geschildert wurde, sei es nicht gekommen. Nach der Untersuchung am Klinikum und nach Rücksprache mit der Regierung wurde die Frau laut Polizei zurück zur Flüchtlingsunterkunft gebracht. "Während der Rückfahrt verhielt sich die Betroffene erneut kooperativ und zeigte keinerlei gesundheitliche Beschwerden."

Nach Angaben der behandelnden Psychiaterin und Oberärztin am Klinikum Nürnberg-Süd, Susanne Simen, hatte der sehr wohl mit Härte durchgeführte Abschiebeversuch schwere Folgen. Die Aktion einen Tag vor Beginn des Mutterschutzes und am Geburtstag der 24-Jährigen habe zu einer Traumatisierung der jungen Frau aus Tadschikistan geführt.

Ängste und Schlafstörungen

Laut Simen leidet die Patientin seit dem 5. Juni unter Schlaflosigkeit und Angstzuständen, zudem sei die Beziehung der werdenden Mutter zu ihrem Kind gestört. Sie wird deshalb ambulant therapeutisch behandelt, um sie psychisch vor der Geburt zu stabilisieren. Simen sprach in diesem Zusammenhang von einem "beschämenden und abwertenden Verhalten der Polizei". Das gesamte Vorgehen der Behörden in diesem Fall habe sie "als Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland zutiefst beschämt", so Simen.

Wer die Abschiebung der Hochschwangeren zum 5. Juni angesetzt hat, bleibt unklar. Die Regierung von Mittelfranken erklärte, sie sei zwar für den Vollzug zuständig, habe aber hinsichtlich der Terminierung durch das Bamf keinen Ermessensspielraum. Die Asylbehörde erklärte wiederum, zu Einzelfällen keine nähere Stellung nehmen zu können. Der Vollzug der Abschiebung und die vorherige Überprüfung der Reisefähigkeit obliege allein den zuständigen Stellen der Länder, in diesem Fall also der Zentralen Ausländerbehörde der Regierung von Mittelfranken.

Dieser Behörde lag laut Simen bereits Anfang Mai ein Attest vor, das der 24-Jährigen einen schlechten Gesundheitszustand und eine problematische Schwangerschaft bescheinigte, die wiederum eine Abschiebung vor der Geburt nicht zulasse.

