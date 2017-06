Abzug aus Incirlik: Es wird auch Zeit

NÜRNBERG - Seit fast einem Jahr streiten sich Berlin und Ankara um die Besuchsverbote deutscher Parlamentarier im türkischen Incirlik. Jetzt ist klar, dass die Bundeswehr von dem Stützpunkt abzieht. Es wird auch Zeit. Ein Kommentar von NN-Redakteurin Sarah Benecke.

Bundeswehr-"Tornado" auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik in der Türkei. Foto: Bundeswehr/Oliver Pieper/Archiv (dpa)



Eigentlich bleibt dem Bundestag gar nichts anderes übrig, als für den Abzug der 260 deutschen Soldaten aus Incirlik zu stimmen. Seit fast einem Jahr streitet sich Berlin mit Ankara, weil die türkische Regierung deutschen Abgeordneten einen Besuch bei ihren Soldaten auf dem Stützpunkt verbietet.

Die Deutschen haben sich geduldig gezeigt, die Bundesregierung wollte nicht alle Gesprächsfäden abreißen und die Lage eskalieren lassen. Das war erst einmal richtig - das Verhältnis zum Nato-Partner Türkei ist ja ohnehin schon unterkühlt. Aber jetzt reicht's.

Unsere Armee ist eine Parlamentsarmee, der Bundestag entscheidet bei jedem Einsatz mit. Es muss also völlig selbstverständlich sein, dass Parlamentarier deutsche Soldaten besuchen. Wenn sie es sich von einer fremden Regierung verbieten lassen, widerspricht das unseren demokratischen Werten. Sich noch länger von Präsident Erdogan an der Nase herumführen zu lassen, wäre also nicht nur peinlich, sondern ein Zeichen von politischer Schwäche.

Ein Zeichen übrigens, das Erdogan zu gerne sehen würde - es ließe ihn vor seinen Anhängern nur stärker wirken. Vermutlich ging es dem Präsidenten auch genau darum. Das macht nicht gerade Hoffnung für die vielen weiteren Konflikte mit der Türkei - die Menschenrechtslage ist wohl der größte davon.

