AfD und FDP: Der Ton im Wahlkampf wird rauer

"Luftnummer" versus "Schaf im Wolfspelz": Petry und Lindner im Nahkampf

BERLIN - Wer das Rennen um Platz drei im Bundestag machen wird, ist noch offen. Vor allem zwischen AfD und FDP wird der Wettbewerb auf den letzten Metern noch einmal unfreundlich.

Wenige Tage vor der Bundestagswahl gehen die Spitzenpolitiker von FDP und AfD in den Clinch. AfD-Chefin Frauke Petry warf dem FDP-Spitzenkandidaten Christian Lindner vor, er ködere die Unzufriedenen kurz vor der Bundestagswahl mit ungedeckten Schecks. Lindner schmähte die Konkurrenz als populistische Provokationsmaschine, die sich nicht für die Arbeit an Konzepten und Gesetzestexten interessiere.

"Die AfD ist sicher gefährlich, weil sie unser Volk für eine rassische, kulturelle und religiöse Einheit hält und Vielfalt bekämpft", sagte Lindner der Neuen Osnabrücker Zeitung (Dienstag). Im parlamentarischen Alltag sei die AfD aber "ein Schaf im Wolfspelz".

