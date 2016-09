AfD vor Spitzenergebnis in Mecklenburg-Vorpommern

SCHWERIN - Wer regiert in den nächsten fünf Jahren im Schweriner Schloss? Die Bürger entscheiden darüber am Sonntag bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Es könnte ein Abend mit vielen langen Gesichtern werden

In Mecklenburg-Vorpommern erzielte die AfD in Umfragen Spitzenwerte. Foto: dpa



Starke Verluste für die rot-schwarze Koalition und ein Spitzenergebnis für die AfD - mit dieser Aussicht wählt Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag einen neuen Landtag. Nach den jüngsten Meinungsumfragen kann sich das seit zehn Jahren regierende SPD/CDU-Bündnis des populären Ministerpräsidenten Erwin Sellering zwar Hoffnungen machen, erneut eine Mehrheit zu bekommen. Erstmals könnte jedoch die rechtspopulistische AfD als zweitstärkste Kraft die CDU von Landeschef Lorenz Caffier bei einer Landtagswahl überholen. Dies wäre ein herber Schlag für den Landesverband von Kanzlerin Angela Merkel.

Ein Jahr nach der weitgehenden Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge und rund ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl wird der Ausgang der Wahl im Nordosten auch im politischen Berlin aufmerksam verfolgt.

FDP droht Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde

1,33 Millionen Wahlberechtigte können über die 71 Sitze im Schweriner Landtag entscheiden. In ihm wird den jüngsten Umfragen zufolge die rechtsextreme NPD nicht mehr vertreten sein. Auch die FDP wird voraussichtlich an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, so wie schon vor fünf Jahren. Linkspartei und Grüne müssen sich ebenfalls auf Verluste einstellen.

Obwohl der Flüchtlingszustrom stark nachgelassen hat, prägte dieses Thema den Wahlkampf. Davon profitiert offenbar die AfD, die in den Umfragen zuletzt auf 22 bis 23 Prozent kam. Das reicht an das bisherige Spitzenergebnis von 24,3 Prozent in Sachsen-Anhalt im März dieses Jahres heran. Schon damals kamen die Rechtspopulisten auf Platz 2 - damals aber hinter der CDU.

Der SPD, die unter der Krise der Bundespartei leidet, werden in den Umfragen etwa 28 Prozent vorausgesagt. Die CDU kommt auf 20 bis 22 Prozent und verbleibt damit auf dem schlechten Niveau von vor fünf Jahren. Linke und Grüne liegen mit 13 bis 15 beziehungsweise 6 Prozent ebenfalls unter ihren eigenen Erwartungen.

Hoffen auf hohe Wahlbeteiligung

Im Wahlkampfendspurt warben die Parteien nochmals für eine hohe Wahlbeteiligung. "Niemand darf zuhause bleiben", betonte der SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel am Freitag kurz vor der Abschlusskundgebung seiner Partei in Rostock. Die CDU will ihren Wahlkampf an diesem Samstag mit Unterstützung ihrer Kanzlerin und Bundesvorsitzenden Merkel abschließen. Der frühere Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Gregor Gysi, forderte am Freitag in Rostock, Medien, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Kirchen und Gewerkschaften müssten darüber nachdenken, wie das Aufstreben der AfD gestoppt werden könne.

Die Wahl 2011 hatte die SPD mit 35,6 Prozent der Stimmen klar für sich entschieden. Dahinter folgten die CDU (23,0), die Linke (18,4), die Grünen (8,7) und die NPD (6,0 Prozent.) Die 71 Sitze im Landtag verteilten sich wie folgt: SPD 27, CDU 18, Linke 14, Grüne sieben und NPD fünf Sitze. Die Wahlbeteiligung lag 2011 mit 51,5 Prozent so niedrig wie nie zuvor.

Eine Zusammenarbeit mit der AfD haben SPD, CDU, Grüne und Linke in Schwerin ausgeschlossen. Sollte es nicht für die Neuauflage einer rot-schwarzen Koalition reichen, käme ein rot-rot-grünes Bündnis in Frage.

