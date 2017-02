AfD-Vorstand will Höcke aus Partei ausschließen

BERLIN - Der AfD-Bundesvorstand will ein Parteiausschlussverfahren gegen den umstrittenen Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke einleiten.

AfD-Politiker Björn Höcke soll aus der Partei ausgeschlossen werden. Foto: dpa



Wie es in Parteikreisen hieß, wurde dieser Beschluss am Montag in einer Telefonkonferenz mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit gefasst.

