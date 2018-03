Ahmad Mansour: "Werde Seehofer an seinen Taten messen"

NÜRNBERG - Der Islam-Experte und Buchautor Ahmad Mansour hält die Debatte darüber, ob der Islam zu Deutschland gehöre oder nicht, für undifferenziert, oberflächlich und ausgrenzend. Im Interview mit den Nürnberger Nachrichten kritisiert er vor allem die CSU.

Ahmad Mansour diskutierte auf einer Tagung in Nürnberg mit aus Syrien stammenden Imamen aus ganz Deutschland. © Foto: WaltraudGrubitzsch/dpa



Horst Seehofer sagt: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland", Angela Merkel widerspricht ihm. Was sagen Sie zu dieser Debatte?

Ahmad Mansour: Ich finde, beide liegen falsch. Die Aussagen sind sehr undifferenziert, das Diskussionsniveau ist sehr niedrig, sehr oberflächlich. Wir kommen da erst weiter, wenn wir definieren, welches Islamverständnis wir in Deutschland haben wollen und welches nicht. Aber diese Debatte führen wir leider nicht.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ging noch weiter als Seehofer, er sagte, der Islam gehöre - egal in welcher Form - nicht zu Deutschland ...

Mansour: Das ist bayerischer Wahlkampf. Das tut der Debatte nicht gut, und das tut auch uns Muslimen nicht gut. Ich habe mir mühsam meine Position hier erarbeitet als Vertreter eines demokratischen, freiheitlichen Islam. Wenn ich nicht zu Deutschland gehöre - dann weiß ich nicht, wohin.

Was machen solche Sätze mit Muslimen, die hier leben?

Mansour: Die Muslime sind ja keine homogene Gruppe. Es gibt ganz viele, die mit solchen Sätzen durchaus umgehen können. Es gibt eine Art schweigende Gruppe von Muslimen in Deutschland, die still ihre Religion leben und absolut unzufrieden sind mit dem Islamismus, mit den Muslimbrüdern, auch mit Ditib etc. Es gibt aber auch eine andere Gruppe, die sich dadurch in der Opferrolle bestätigt sieht. Die sagen zu Seehofers Satz: Guck mal, das ist Rassismus, das ist Diskriminierung, wir gehören doch nicht dazu. So festigt sich diese Opferrolle, die manchmal zu Radikalisierung führt.

Welcher Islam gehört denn zu Deutschland, welcher passt zu unserer freiheitlichen Gesellschaft?

Mansour: Wir Muslime sind gefordert, einen Islam zu fördern und zu prägen, der zur Demokratie und den Menschenrechten steht. Der spirituell ist und keine politische Dimension hat, der die Gleichberechtigung von Mann und Frau stützt und patriarchalische Strukturen ablehnt. Dieses Islamverständnis gehört zu Deutschland, es ist unsere Aufgabe, das salonfähig zu machen und an Jugendliche weiterzugeben. Denn wir müssen davon ausgehen, dass alle muslimischen Verbände zusammen nicht die Mehrheit der Muslime repräsentieren - die schweigende Gruppe ist groß. Dazu gehören die Ingenieure, die einfachen Arbeiter, die Ärzte, die in unserer Gesellschaft ihre Religion praktizieren oder auch nicht. Ihr Islamverständnis ist privat und absolut kompatibel mit Menschenrechten und Grundgesetz.

Aber bei uns werden auch diese muslimischen Bürger in der Debatte ausschließlich auf ihre Rolle als Muslim reduziert. Keiner spricht so pauschal von "den" Christen in Deutschland ...

Mansour: Absolut. Das tut die Gesellschaft, das tut die Politik, und das tun auch manche Muslime selber. Denn es gibt eben auch eine Gruppe von Muslimen, die ihre Identität ausschließlich aus ihrem Islamverständnis gewinnt. Dazu gehören auch diejenigen, die ich "Generation Allah" nenne - junge Muslime, oft fundamentalistisch geprägt. Wir hatten gerade die Situation an einer Grundschule in Berlin, dass Zweitklässer eine jüdische Mitschülerin gemobbt und bedroht haben, weil sie nicht an Gott oder an einen anderen Gott glaubt. So etwas kommt durch ihre Erziehung, da herrscht ein Islamverständnis vor, das nicht zu unserem Grundgesetz passt.

Was macht man gegen solche Strömungen und Missstände?

Mansour: Wir müssen genau hinschauen: Wer ist auf muslimischer Seite unser Partner und wer ist Teil des Problems? Das ist zunächst mal eine innerislamische Aufgabe, da aufzuräumen. Es ist aber auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Neben der Politik, die sehr pauschal mit dem Thema umgeht, brauchen wir zum Beispiel mehr pädagogische Konzepte gegen die Radikalisierung. Wir müssen präventiv gegensteuern, wir brauchen eine neue Art der politischen Bildungsangebote vor allem im digitalen Bereich, die dagegenhält gegen die Propaganda in den sozialen Medien. Wir brauchen Aufklärung mit den Eltern und eine ganz andere Integrationsarbeit. Das, was wir tun, reicht leider nicht.

Da wäre Horst Seehofer gefordert, auch als oberster Chef der Islamkonferenz. Welche Erwartungen haben Sie da an ihn?

Mansour: Ich war von seinem Vorgänger Thomas de Maiziere sehr negativ überrascht, als er alle kritischen Einzelstimmen aus der Islamkonferenz ausgeladen hat. Seehofer werde ich an seinen Taten messen. Das wäre vor allem ein gesamtgesellschaftliches Konzept für Integration und auch ein Neuanfang in der Islamkonferenz. Diese Gesellschaft ist gespalten, vor allem wegen der Zuwanderungsdebatte, auch wegen der Islamdebatte. Bei beidem brauchen wir mehr Differenzierung, mehr Zwischentöne in der Debatte.

Die CSU postet auf Facebook eine Burka, um ihre These zu untermauern, "der" Islam gehöre nicht zu Deutschland – wie finden Sie das, eine Burka als Symbolbild für den Islam?

Mansour: Wenn die CSU glaubt, dass sie mit den Methoden der AfD die AfD-Wähler zurückholen kann, dann liegt sie absolut falsch. Die Menschen werden das Original wählen. Also brauchen wir Alternativen. Ja, es muss vieles anders werden. Es wurden enorm viele Fehler gemacht in den vergangenen drei Jahren. Wir müssen die Menschen mehr mitnehmen, ihnen vor allem mehr konkrete, praktikable Lösungen auf den Gebieten der Migration und der Integration bieten.

