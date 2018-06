Aiwanger einstimmig zum Spitzenkandidaten gekürt

Freie Wähler stärken Vorsitzendem in Nürnberg demonstrativ den Rücken - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Hubert Aiwanger geht deutlich gestärkt in den Landtagswahlkampf. Bei ihrer Landesversammlung in Nürnberg haben die Freien Wähler ihren Parteichef einstimmig zu ihrem Spitzenkandidaten gekürt.

Keine Gegenkandidaten und keine Gegenstimmen. Nach einer kämpferischen Grundsatzrede wird Hubert Aiwanger erwartungsgemäß zum Spitzenkandidaten der Freien Wähler gekürt. © Stefan Hippel



Keine Gegenkandidaten und keine Gegenstimmen. Nach einer kämpferischen Grundsatzrede wird Hubert Aiwanger erwartungsgemäß zum Spitzenkandidaten der Freien Wähler gekürt. Foto: Stefan Hippel



Auch wenn es immer wieder leises Murren an der einen oder anderen Stelle der Parteibasis darüber gibt, dass Aiwanger am Ende stets alleine entscheidet, in welche Richtung sich die Partei bewegt – in der kleinen Meistersingerhalle ist an diesem Tag nichts davon zu spüren. Minutenlanger stehender Applaus nach der Grundsatzrede des 47-Jährigen, seine Wahl zum Spitzenkandidaten ist dann reine Formsache. Keine Gegenkandidaten, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen, nach zwei Minuten ist der entscheidende Tagesordnungspunkt abgehakt.

Händedruck für jeden Delegierten

Aiwangers Dankesbekundungen dauern dann deutlich länger: Der Landesvorsitzende geht durch den Saal und schüttelt jedem der rund 120 Delegierten die Hand. Zwischendurch umarmt er ein Parteimitglied, während sich die Kameraleute hinter ihm durch die Tischreihen zwängen und seine Charmeoffensive gegenüber der Basis filmen.

Die Stoßrichtung der Freien Wähler ist klar: "Einen Söder wollen wir ab Herbst nicht alleine weiterregieren lassen", ruft Hubert Aiwanger in den Saal, am 14. Oktober müsse die absolute Mehrheit der CSU fallen, und die Freien Wähler sollten den Einfluss bekommen, der ihnen zustehe und der auch wichtig sei für Bayern.

"Wir wollen bei der Landtagswahl ein Ergebnis von 10 plus x holen", erklärt stellvertretender Landesvorsitzender Armin Kroder, der als Landrat des Landkreises Nürnberger Land auch für die gute Verankerung der Freien Wähler in der Kommunalpolitik steht. Rund 600 Bürgermeister und über ein Dutzend Landräte stellt die Partei im Freistaat, doch nun wollen Aiwanger und seine Parteifreunde endlich die Oppositionsrolle verlassen und mit auf der Regierungsbank im Maximilianeum sitzen.

Unterschriften für kostenfreie Kitas

Und das geht allem Anschein nach nur mit Hubert Aiwanger an der Spitze. Einen "Themenspürhund" nennt Generalsekretär Michael Piazolo seinen Parteifreund und dankt ihm dafür, dass er unter anderem die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge frühzeitig als wichtiges Thema erkannt hatte. Das nächste große Projekt ist bereits in der Schublade: Ebenfalls ohne Gegenstimme beschließen die Delegierten, eine Unterschriftensammlung für kostenfreie Kindertagesstätten in ganz Bayern auf den Weg zu bringen.

"Wir machen Politik mit gesundem Menschenverstand", sagt Aiwanger und schreibt sich auf die Fahnen, dass die Politik der Freien Wähler deutlich vorausschauender sei als die ihrer Konkurrenten. Daher sei die Partei im besten Sinne wertkonservativ. Es gehe darum, das Gute im Freistaat zu bewahren.

Scharf greift der Parteichef deshalb alle Versuche an, Kliniken, Wohnungen, Energiebeteiligungen und die Trinkwasserversorgung zu privatisieren. "Nur über meine Leiche. Diese Dinge gehören in öffentliche Hand und nicht in die Hand von Spekulanten", ruft Aiwanger. Ministerpräsident Markus Söder führe einen "Vernichtungsfeldzug gegen das Bayerische Staatseigentum". Gleichzeitig betont er, dass im Freistaat auch vieles sehr gut laufe. Im Gegensatz zur AfD, die zeitgleich in Augsburg ihren Bundesparteitag abhält, seien die Freien Wähler keine Hetzer und keine Ideologen.

Bayerische "Großkotzigkeit" gegeißelt

Erst zum Schluss seiner halbstündigen Rede kommt Aiwanger auf das Thema Flüchtlinge zu sprechen und spricht sich in diesem Zusammenhang für mehr internationale Zusammenarbeit und weniger bayerische "Großkotzigkeit" aus. Innenminister Horst Seehofer werde scheitern, wenn er meine, das national lösen zu können. Es gehe darum, sich genauso für die Bekämpfung der Flüchtlingsursachen einzusetzen wie für eine konsequente Umsetzung des Rechts in Deutschland.

Nach der erfolgreichen Kandidatenkür am Vormittag steht die Absegnung des Wahlprogramms auf der Tagesordnung. Der 40-seitige Entwurf trägt den Titel "Bayerns starke Mitte. Für die Zukunft unserer Heimat". Über 200 Anträge sind laut Michael Piazolo zum Programm eingegangen, die Diskussion dazu wird mit Sicherheit nicht so schnell wie Aiwangers "Krönungsmesse" über die Bühne gehen.

André Ammer