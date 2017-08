Der aus Fürth stammende Ludwig Erhard ist nicht nur in der hiesigen Region der wohl bekannteste Politiker. In den schwierigen Nachkriegsjahren war er Bundeswirtschaftsminister und danach von 1963 bis 1966 Bundeskanzler. Erhard gilt als Vater des deutschen Wirtschaftswunders und der sozialen Marktwirtschaft. Der zunächst parteilose Wirtschaftsfachmann — später gehörte er der CDU an — kam nach Ende des Krieges 1945 rasch in hohe politische Ämter. Mitglied des Bundestages war er von 1949 bis zu seinem Tod. Angeblich rauchte er in manchen Phasen seiner politischen Arbeit täglich bis zu 20 Zigarren. Nach ihm sind die mittelkräftigen "Ludwig Erhard Brasil Zigarillos" benannt. © dpa

