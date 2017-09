Auch nahezu allen großen Parteien ziehen Politiker in den neu gewählten Bundestag ein. Doch wer sind die Neu-Abgeordneten eigentlich? Ein Überblick!

Bei allen SPD-Mitgliedern im Karl-Bröger-Zentrum herrschte am Wahlabend Fassungslosigkeit und Offenheit zur Selbstkritik. Über das eigene Ergebnis, aber auch über den haushohen Einzug der AfD in den Bundestag. Abgrenzung von einer möglichen GroKo-Regierung fand auch in Nürnberg großen Zuspruch.