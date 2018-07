Alle Infos zum Klassik-Open-Air 2018 in Nürnberg

Der grünste Konzertsaal der Stadt hat sich schon fertig herausgeputzt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nürnbergs grünster Konzertsaal hat sich schon fertig herausgeputzt – jetzt müssen am Wochenende nur noch die Gäste kommen. Gleich zweimal bieten die Philharmoniker am Sonntag beim Klassik-Open-Air Konzertgenuss unter freiem Himmel.

Etwa 80.000 Besucher waren beim Klassik Open Air 2017 in Nürnberg dabei. © Michael Matejka



Als erstes dürfen sich am Sonntag um 11 Uhr die kleinsten Klassik-Fans freuen. Dann beginnt im Luitpoldhain nämlich das Familienkonzert. Unter dem Motto "Ein Amerikaner in Paris" lädt das Orchester unter der Leitung von Marcus Bosch mit Stücken von George Gershwin zu einem Spaziergang an die Seine ein. Für die kleinen Besucher ist Kika-Moderator Malte Arkona mit dabei.

Am Abend werden dann bis zu 100.000 größere Besucher erwartet – bei der Veranstaltung ist jeder willkommen. Klassik-Kenner und Klassik-Einsteiger werden zusammen picknicken. Musikalische Damenkränzchen kommen mit jungen Leuten ins Gespräch. Die verschiedenen Häppchen werden von Decke zu Decke weiter gereicht. Und: Man freut sich darauf, wenn Marcus Bosch ein letztes Mal durch das Klassik-Open-Air führt. Wie berichtet wechselt Bosch für eine Professur nach München. Zuvor aber dirigiert er im Luitpoldhain noch ein reines Gershwin-Programm. Das Motto passend zur Stimmung: "Summertime". Um 20 Uhr geht es los. Evergreens wie "It Ain’t Nessecarily So", "Oh, I Got Plenty O’ Nuttin’" oder "Summertime" aus "Porgy and Bess" sowie "Ein Amerikaner in Paris" werden zu hören sein.

Bosch bekommt bei seinem Abschlusskonzert prominente Unterstützung und holt die Sopranistin Melba Ramos, den Bariton Derrick Lawrence und den Chor des Staatstheaters auf die Bühne. Das Finale des Konzertabends am Sonntag wird auch heuer wieder ein großes Feuerwerk sein.

Noch mehr Musik unter freiem Himmel

Wie in den vergangenen Jahren auch ist die Veranstaltung für alle Besucher kostenlos. Damit das Klassik-Open-Air auch in den kommenden Jahren wieder stattfinden kann, sollten die Besucher dann aber doch ein wenig mithelfen. Mit einer Spende von mindestens fünf Euro bekommt man einen Vogel-Pin – und der ist wohl das hübscheste Accessoire beim Freiluftkonzert.

Für eine stressfreie An- und Abreise empfiehlt die Stadt den Besuchern auch diesmal wieder, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die VAG verdichtet extra den Fahrtakt der Busse und Straßenbahnen. Diese können – anders als Privatfahrzeuge – die gesperrten Straßen uneingeschränkt befahren. Auch für Radlfahrer ist das Konzertgelände bequem zu erreichen. Damit es kein Chaos beim Fahrradabstellen gibt, stehen direkt am "Palazzo-Parkplatz" an der Bayernstraße und in der Straße "An der Ehrenhalle" Fahrradstellplätze zur Verfügung. Für Taxi-Gäste gibt es von 22.30 bis 23.45 Uhr einen Taxistand an der Bayernstraße vor der Bushaltestelle Doku-Zentrum.

Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen – und das ist leider schwer vorhersehbar. Die Vorhersagen zumindest sind sich derzeit noch uneins darüber, ob es am Sonntag möglicherweise gewittern könnte. Sollte der Super-Gau eintreten und das Klassik-Open-Air tatsächlich ins Wasser fallen, dann haben Musikfans am Samstag, 4. August, noch einmal die Chance auf Konzertgenuss im Luitpoldhain. Dann stellt sich um 20 Uhr der aus Singapur stammende Kahchun Wong als neuer Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker vor. Zu hören gibt es seine Lieblingskompositionen mit Werken von Leonard Bernstein und Paul Dukas.

Auch am heutigen Samstag sind die Symphoniker unter freiem Himmel zu genießen. Sie treten um 20 Uhr beim Zirndorfer Klassik-Open-Air im Zimmermannspark auf. Mit dabei: der berühmte Tanz der Stunden aus "La Gioconda" und der Triumphmarsch aus "Aida".

Julia Vogl