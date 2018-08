Willy Brandt, Franz Josef Strauß oder Angela Merkel hautnah: Nürnberg und die Region haben schon etliche spannende Wahlkämpfe erlebt, ob am Hauptmarkt in Nürnberg, am Rathausplatz in Erlangen oder auf der Schnepfenreuther Kirchweih. Die Liste der Promis, die in Nürnberg vorbeigeschaut haben, ist lang.