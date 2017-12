Alles möglich: Seehofer lässt Zukunftspläne offen

MÜNCHEN - Er müsse sich zunächst um eine Regierungsbildung kümmern, ließ Horst Seehofer die Presse am Montag wissen. In der Karriereplanung sei der 68-Jährige im Moment nicht.

Horst Seehofer lässt sich nicht in die Karten blicken. Seinen Plan für die Zukunft macht er bislang nicht öffentlich.



CSU-Chef Horst Seehofer lässt einen Wechsel nach Berlin in ein neues Bundeskabinett offen. "Ich sage Ihnen gar nichts zu und schließe gar nichts aus", sagte der 68-Jährige am Montag in München. Primäres Anliegen sei es jetzt, eine arbeitsfähige Regierung zustandezubringen - das habe man auch dem Bundespräsidenten versprochen.

"Kein Mensch kann heute sagen, ob es gelingt." Weitere Fragen stellten sich jetzt nicht. "Was sich weiter für mich da ergibt, das werden wir sehen", sagte Seehofer und betonte: "Für mich muss sich nichts ergeben, damit wir uns richtig verstehen." Er sei ein freier Mensch. "Ich bin jetzt nicht in der Karriereplanung für mich, wirklich nicht."

Am Montag beendete Seehofer mit seinem Verzicht auf das Amt des Ministerpräsidenten die wochenlangen Machtkämpfe in der CSU. Das Feld für Markus Söder ist jetzt frei.

