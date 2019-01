Am Ochsenkopf gehen zum Wochenende alle Lifte in Betrieb

FICHTELBERG - Während die Alpen derzeit fast unter den Schneemassen ersticken, dort Skilifte stillstehen, Schulen geschlossen und Straßen gesperrt sind, frohlockt das Fichtelgebirge: Rund um den Ochsenkopf sorgt der Schneefall der kommenden Tage für beste Wintersportbedingungen ohne Lawinengefahr.

Auch jetzt sind am Ochsenkopf schon etliche Skitourengeher und Schneeschuhwanderer unterwegs. In den kommenden Tagen sollen sich die Bedingungen weiter verbessern. © Foto: Andreas Munder



Eisregen, der die Stahlseile der Seilbahn bedeckt, braucht man eigentlich nicht unbedingt zum Saisonstart. Denn so muss die Bahn erst einmal eine ganze Weile leer laufen, bevor endlich Skifahrer zusteigen können, wie Ende Dezember am Nordhang des Ochsenkopfs geschehen.

Der Start in die Wintersaison war also alles andere als reibungslos im Fichtelgebirge, ohnehin fuhren die Lifte erst ab dem 21. Dezember, eine Woche später als im vergangenen Jahr. Dieses war mit 110 Skitagen aber auch ein herausragend gutes für das Fichtelgebirge.

"Prächtige Lage"

Der jetzige Wintereinbruch allerdings sorgt nach dem misslungenen Auftakt nun für freudige Mienen im Fichtelgebirge. 30 Zentimeter Schnee liegen momentan im Tal, 50 Zentimeter am Berg, bis Sonntagabend könnte die Schneeschicht am Berg auf bis zu einen Meter anwachsen — und das, anders als in den Alpen, völlig ohne Lawinengefahr.

"Die Wetterlage ist wirklich prächtig für uns, bis zum Wochenende sollten dann auch die wenigen noch geschlossenen Anlagen in Betrieb gehen können", glaubt Andreas Munder, Geschäftsführer der Tourismus & Marketing GmbH Ochsenkopf, die die vier Ochsenkopf-Gemeinden Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel und Warmensteinach vertritt. Momentan laufen an den zehn Kilometern alpinen Hängen, die zu 70 Prozent auch künstlich beschneit werden können, acht von zehn Lifte, 60 Kilometer Loipen sind gespurt. Auch Schneeschuhwanderer und Skitourengänger seien schon viele unterwegs, hat Munder beobachtet.

"Mindestens bis Ende kommender Woche haben wir hier super Bedingungen. Das trifft sich perfekt. Schließlich veranstalten wir vom 16. bis zum 20. Januar die Winterwandertage", sagt er und hofft, dass die Schneedecke auch bei den Bayerischen Langlaufmeisterschaften in Fichtelberg von 8. bis 10. Februar noch ähnlich gut sein wird. Munder glaubt überdies, dass das Schneechaos in den Alpen für das Fichtelgebirge durchaus positive Folgen haben könnte: "Der ein oder andere wird sich sicher überlegen, ob er nicht lieber ins Fichtelgebirge fährt als in die Alpen, wo man dann vielleicht gar nicht auf die Piste kann."

Wichtiger Winter

Und dieser Zusatzschub für die Ochsenkopf-Region ist auch dringend nötig. "Die Wintersaison dauert hier zwar nur drei bis dreieinhalb Monate, sorgt aber für 40 bis 45 Prozent der Übernachtungen im Jahr", sagt Munder. Im vergangenen Jahr wurden in den vier Gemeinden etwa 330.000 Übernachtungen verzeichnet, die genauen Zahlen liegen bislang noch nicht vor. Langsam hat sich die Region von dem Feuer erholt, das im Jahr 2012 die Therme in Fichtelberg komplett vernichtete. Einige Jahre brauchte man, um die 20.000 bis 25.000 Übernachtungen im Jahr durch Thermengäste wieder aufzuholen, der tiefe Knick in der Statistik ist allmählich ausgebügelt.

Seit dem Jahr 2016 gibt es zwar die neue Siebenquell-Therme in Weißenstadt, doch viele der Übernachtungsgäste schlafen gleich im integrierten Hotel des Komplexes, die Ochsenkopf-Gemeinden haben wenig davon. Mehr sollen diese von den beiden neuen Seilbahnen mit Zehner-Kabinen haben, die ab dem Jahr 2020 entstehen und die altersschwachen Sessellifte ablösen sollen. Diese sollen aber vor allem auch die Sommersaison weiter beleben.

Auch in anderen Teilen Frankens herrschen teilweise Bedingungen, um sich wieder auf die Pisten in der Umgebung zu wagen. Hier kommt ein Überblick über die Ski-Lifte in der Region.

