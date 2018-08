Amri-Informant verschwiegen: Verfassungsschutz versagt

Noch 2017 behauptete die Regierung, keine V-Männer eingesetzt zu haben - vor 1 Stunde

BERLIN - In der Salafisten-Szene zuverlässige Informanten zu finden, ist für den Verfassungsschutz schwer. Zu der Frage, ob sie einen V-Mann im Umfeld der inzwischen geschlossenen Berliner Fussilet-Moschee geführt hat, schweigt die Behörde beharrlich. Jetzt kommen neue Vorwürfe auf.

Im Fall des islamistischen Terroranschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt gibt es neue Vorwürfe gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Die Berliner Morgenpost, das ARD- Politikmagazin "Kontraste" und der Sender RBB berichteten am Donnerstag, Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen habe offenbar versucht, die Rolle seiner Behörde geheim zu halten. Dies gehe aus einem internen Papier, das Verfassungsschutz-Mitarbeiter für Maaßen erstellt hätten, hervor.

Der Text diente demnach der Vorbereitung eines Gesprächs zwischen Maaßen und Berlins Innensenator Andreas Geisel und dessen Staatssekretär Torsten Akmann (beide SPD) am 24. März 2017 - drei Monate nach dem Terroranschlag. Bei der Attacke waren am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen getötet worden.

In dem Dokument heiße es über den Einsatz eines V-Mannes im Umfeld der vom späteren Attentäter Anis Amri häufig besuchten Fussilet-Moschee: "Ein Öffentlichwerden des Quelleneinsatzes gilt es schon aus Quellenschutzgründen zu vermeiden"; "ein weiteres Hochkochen der Thematik muss unterbunden werden".

Wie das Gespräch zwischen Maaßen und Geisel tatsächlich ablief, bleibt unklar. Der Sprecher des Innensenators, Martin Pallgen, bestätigte zwar ein Gespräch zwischen den beiden im März 2017. Er betonte allerdings: "Bei diesem Gespräch ging es um die allgemeine terroristische Bedrohungslage und um Fragen der bundesdeutschen Sicherheitsarchitektur." Operative Maßnahmen oder mögliche Quellen des BfV seien nicht Thema gewesen.

Der Verfassungsschutz wies die in den Medienberichten veröffentlichten "Mutmaßungen zu Gesprächsinhalten" zurück. Ein Sprecher sagte, das Bundesamt habe alle Unterlagen im Zusammenhang mit dem Anschlag den zuständigen Bundestagsausschüssen vorgelegt.

Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri wurde am Freitag in Mailand getötet. Polizisten erschossen den 24-jährigen Tunesier in einem Bahnhof. Der italienische Innenminister Marco Minniti bestätigte, dass die Fingerabdrücke des Toten identisch mit denen seien, die in Berlin im Lkw gefunden wurden.