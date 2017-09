"Anatolien"-Beleidigung: Ermittlungen gegen Gauland

MÜHLHAUSEN - Seine "Anatolien"-Beleidigung gegen Aydan Özoguz könnte juristische Folgen haben: Laut einem Bericht von "Spiegel Online" ermittelt die Staatsanwaltschaft in Mühlhausen gegen Alexander Gauland. Die Äußerung des AfD-Spitzenkandidaten sorgte auch in Nürnberg für Wirbel.

Auch in der Nürnberger Meistersingerhalle ging Alexander Gauland auf seine Özoguz-Rede ein. Foto: Stefan Hippel



Auf einer Wahlkampfveranstaltung im thüringischen Eichsfeld lederte er los. "Ladet sie mal (...) ein und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her, und wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können." Gemeint war Aydan Özoguz, SPD-Politikerin und Integrationsbeauftragte der Bundesregierung.

Die Äußerung Gaulands sorgte bundesweit für Empörung. Die Stadt Nürnberg kündigte einen Mietvertrag mit dem Nürnberger Ableger der AfD, die Gauland als Redner eingeladen hatte. "Wir müssen als Stadt der Menschenrechte ein klares Signal geben", sagte etwa Bürgermeister Christian Vogel. Das Verwaltungsgericht Ansbach kippte die Entscheidung der Stadt allerdings, Gauland sprach am Samstag vor über Tausend Menschen in der Meistersingerhalle. Auch in Nürnberg distanzierte er sich von der Äußerung nicht, wolle aber "das Wort" nicht mehr in den Mund nehmen.

Jetzt nahm laut einem Bericht von Spiegel Online die zuständige Staatsanwaltschaft in Mühlhausen die Ermittlungen auf.

Erst kürzlich stellte der frühere Richter am Bundesgerichtshof Thomas Fischer Strafanzeige und Strafantrag gegen Gauland. "Nach meiner Ansicht besteht der Tatverdacht einer Volksverhetzung", schreibt Fischer in seiner Anzeige. "Am Vorsatz des Beschuldigten, der promovierter Jurist mit zwei Staatsexamen ist, kann kein ernsthafter Zweifel bestehen."

