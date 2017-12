Angst vor Machtverlust ist größer als Antipathie

NÜRNBERG - Es war in letzter Minute, aber die CSU hat es doch noch geschafft: Elf Tage vor dem entscheidenden Parteitag hat ihre Führungsetage reinen Tisch gemacht und sich zu einer Personallösung durchgerungen, bei der die Parteitagsdelegierten nur noch die Hand heben müssen und Kampfkandidaturen vermieden werden. Ein Kommentar von NZ-Korrespondent Ralf Müller.

Die Verteidigung der absoluten Sitze im bayerischen Landtag ist jetzt die Herkulesaufgabe, denen sich der neue starke Mann Markus Söder stellen muss. Foto: Frank Leonhardt dpa



Kampfkandidaturen fürchtet die C-Partei traditionell wie der Teufel das Weihwasser. Überraschend war es nicht mehr, dass Horst Seehofer auf eine erneute Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2018 verzichtet, aber sich noch einmal als Parteichef wählen lassen will. Überraschend war eher, in welch geradezu überschießendem Maße die CSU doch noch zu ihrer legendären Geschlossenheit zurückgefunden und den bisherigen Finanzminister Markus Söder als Spitzenkandidaten einstimmig (!) nominiert hat. Gegenkandidaturen: Fehlanzeige.

Überraschend ist auch, dass Seehofer seinen Rückzug als Ministerpräsident für das "erste Quartal 2018" zugesagt hat. Das bedeutet mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, dass Bayern spätestens ab April kommenden Jahres wieder von einem Nürnberger regiert wird, der sich auch – so gebietet es die Landesverfassung – ein neues Kabinett suchen muss. Wahrscheinlichkeit deshalb, weil Seehofer schon einmal seinen Rückzug zu einem bestimmten Termin in Aussicht gestellt hat und nichts daraus wurde.

Nun sind ja wirklich nicht alle in der CSU glühende Anhänger von Markus Söder. Viele der bösen Fouls der letzten Wochen wurden auf dessen Strippenzieherei zurückgeführt, auf die er sich wie kein Zweiter versteht. Aber die Angst vor dem Machtverlust ist weitaus größer als Antipathien. So hoben denn gestern auch viele für Söder die Hand, denen der Nürnberger herzlich unsympathisch, ja zutiefst suspekt ist. Der Verein zur Erhaltung der Macht im Freistaat namens CSU weiß genau, dass er beim Wähler bei der Landtagswahl in nunmehr noch neun Monaten nur Chancen hat, wenn er monolithisch geschlossen auftritt.

Die Verteidigung der absoluten Sitze im bayerischen Landtag ist jetzt die Herkulesaufgabe, der sich der neue starke Mann Markus Söder stellen muss. Es sieht nicht gut aus. Selbst wenn sich die Wähler – was zu erwarten steht – von der Selbstorganisationsfähigkeit der CSU beeindrucken lässt, droht doch ein Sechs-Parteien-Landtag. Da käme es wirklich einem Wunder gleich, wenn die CSU tatsächlich noch 50 Prozent plus X der 180 Sitze erobern könnte.

Die andere große Baustelle werkelt in Berlin vor sich hin. Sicher ist es klug, den in der Bundespolitik erfahrenen Vorsitzenden nicht abzumeiern, sondern als gewieften Verhandlungspartner in der Bundeshauptstadt weiterhin einzusetzen. Falls es zur Regierungsbildung kommen sollte, würde der CSU sicher nicht mehr als ein Schlüsselressort eingeräumt, also beispielsweise das Innenministerium. In dem Fall hätte Seehofer den ersten Zugriff.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist daher der Verlierer der CSU-Personalrochaden. Er wuppte als Spitzenkandidat für die CSU die Bundestagswahl, ohne dass der ursprüngliche Plan, ihn als Bundesinnenminister zu installieren, aufging. Gegen Söder trat er jetzt auch nicht an, um einer großen befriedenden Lösung nicht im Wege zu stehen. Und vielleicht auch, weil er bei der Abstimmung in der Fraktion den Kürzeren ziehen würde.

Herrmann wolle in München bleiben und sich wieder für ein Direktmandat für den Landtag bewerben, teilte CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer mit. Man wolle den "besten Innenminister Deutschlands behalten". Das muss Trost genug für den Erlanger sein.

