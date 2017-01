Anschlag in Istanbul: Zwei Opfer aus Bayern

Terrormiliz IS bekennt sich zu das Attentat auf einen Nachtclub in der Türkei - Polizei nimmt acht Verdächtige fest - vor 35 Minuten

ISTANBUL - Das Ziel des Terrorangriffs in Istanbul in der Silvesternacht war ein mondäner Tanzclub, die Bluttat trug die Handschrift des IS. Nun erklärte die Terrormiliz: Wir waren es. Zwei ihrer Opfer kommen aus Bayern.

Die Ermittlungen nach dem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul laufen auf Hochtouren - der oder die Täter sind allerdings weiterhin flüchtig. © dpa



Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) erklärt, hinter dem verheerenden Angriff auf eine Silvesterfeier in einem Nachtclub in der türkischen Millionenmetropole Istanbul zu stehen. Ein „Soldat des Kalifats“ sei für die Tat verantwortlich, heißt es in einer im Internet verbreiteten Erklärung des IS. Die Echtheit des Bekennerschreibens ließ sich zunächst nicht überprüfen.

Zwei Opfer soll aus Bayern stammen. Es soll sich laut eines Sprechers der Stadt Landsberg am Lech um einen 28-Jährigen aus Landsberg und einen drei Jahre jüngeren Mann aus dem nahen Kaufering handeln. Einer habe sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsangehörigkeit, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. „Bei dem anderen gehen wir derzeit davon aus, dass er nur türkischer Staatsangehöriger ist.“

Nach dem Terrorangriff mit mindestens 39 Toten geht die Suche nach dem oder den Tätern derweil weiter. Die türkische Polizei hat inzwischen acht Verdächtige festgenommen. Sie stünden im Zusammenhang mit dem Angriff in der Silvesternacht, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Ministerpräsident Binali Yildirim sagte, es könne sein, dass der Angreifer seine Waffe im Club gelassen und sich im Tumult unter die Flüchtenden gemischt habe.

Mindestens ein bewaffneter Angreifer war am Sonntagmorgen kurz nach Anbruch des neuen Jahres in den exklusiven Club am Bosporusufer eingedrungen und hatte minutenlang wahllos auf Hunderte von Feiernden geschossen. Unter den Toten sind auch mindestens 26 Ausländer. Nach Regierungsangaben wurden zudem 65 Menschen verletzt.

Bluttat scharf verurteilt

Ob auch Deutsche unter den Verletzten sind, ist laut Auswärtigem Amt nicht bekannt. Das Ministerium bemühe sich mit Hochdruck um Aufklärung und stehe dazu in engem Kontakt mit den türkischen Behörden, hieß es.

Bei den Toten handelt es sich um 25 Männer und 14 Frauen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Elf der identifizierten Todesopfer waren demnach türkische Staatsangehörige, ein weiterer habe zusätzlich die belgische Staatsangehörigkeit gehabt. Alle anderen waren demnach Ausländer verschiedener Nationalitäten. Als Herkunftsländer nannte Anadolu Saudi-Arabien (7), Libanon und den Irak (je 3), Tunesien, Marokko, Indien, Jordanien (je 2), Kuwait, Kanada, Israel, Syrien, Russland (je 1).

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kündigte an, weiter entschlossen gegen den Terrorismus zu kämpfen. Die Türkei werde alles tun, um "die Sicherheit und den Frieden ihrer Bürger zu gewährleisten". International wurde die Bluttat scharf verurteilt. Bereits 2016 hatte die Türkei eine ganze Reihe verheerender Anschläge erlebt.

IS-Kämpfer in Ankara festgenommen

Die Tatsache, dass der Angriff einem mondänen Club galt, in dem auch Ausländer verkehren, werteten Beobachter in der Türkei schon früh als Hinweis auf einen möglichen islamistischen Hintergrund. Nach dem türkischen Einmarsch im August in Syrien hatte der Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, im November zu Anschlägen in der Türkei aufgerufen.

Der Zeitung Hürriyet zufolge waren am Silvestertag acht Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Ankara festgenommen worden, die einen Anschlag in der Nacht geplant haben sollen. Türkische Truppen sind derzeit in Nordsyrien in heftige Gefechte mit dem IS verwickelt.

dpa