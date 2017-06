Anti-Terror-Marsch in Köln: Weniger Teilnehmer als erwartet

Muslime demonstrieren unter dem Motto "Nicht mit uns" gegen Gewalt - vor 1 Stunde

KÖLN - An dem Friedensmarsch von Muslimen gegen Terrorismus und Gewalt in Köln haben sich weitaus weniger Menschen beteiligt als von den Initiatoren erwartet. Zu der Veranstaltung unter dem Motto "Nicht mit uns" kamen am Samstag nach Angaben der Polizei deutlich weniger als die angemeldeten zehntausend Demonstranten.

"Nicht mit uns": Rund 1500 Menschen beteiligten sich am Samstag an dem Friedensmarsch in Köln. © dpa



Im Vorfeld hatte der Islamverband Ditib eine Teilnahme abgelehnt. Ein Beobachter vor Ort schätzte die Zahl der Teilnehmer auf rund 1500. Die Polizei machte dazu keine Angaben, die Demonstration verlief demnach ohne Zwischenfälle. Initiatoren des Friedensmarsches waren die Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor und der muslimische Friedensaktivist Tarek Mohamad.

Unterstützt wurde die Demonstration unter anderem vom Zentralrat der Muslime in Deutschland und der Türkischen Gemeinde, aber auch von christlichen Gruppen und deutschen Parteien. Zu den zahlreichen Einzelunterzeichnern des Demonstrationsaufrufs zählen zudem führende Politiker von CDU, SPD, Grünen, Linken und FDP ebenso wie der Schriftsteller Navid Kermani und die Fernsehmoderatorin Nazan Eckes.

Weiter auf Kritik stieß die Entscheidung des türkischen Islamverbandes Ditib, sich nicht an der Kundgebung zu beteiligen. "Teilnehmen wäre besser gewesen als abseits stehen", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) der Rheinischen Post. Es sei bedauerlich, dass nicht alle islamischen Dachverbände die Initiative unterstützten.

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) kritisierte in der Welt am Sonntag, Ditib sende durch seine Nichtteilnahme "kein gutes Signal". Der Islamverband hatte die Demonstration als "eine öffentliche Vereinnahmung und Instrumentalisierung" bezeichnet und eine Teilnahme abgesagt. Muslime würden mit der Demonstration gegen den Terror stigmatisiert und der internationale Terrorismus auf sie verengt.

afp