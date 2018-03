Antrag im Bundestag: FDP will die Zeitumstellung abschaffen

BERLIN - Die FDP-Fraktion im Bundestag fordert das Ende der Zeitumstellung. Die Sommerzeit solle künftig der dauerhafte Zustand sein, heißt es in einem Bundestags-Antrag. Dafür liefert die Partei auch Gründe.

Die Deutschen ärgern sich über die Zeitumstellung, das beweisen diverse Studien und Umfragen. © Patrick Pleul/dpa



"Die Vorteile der Zeitumstellung muss man schon mit der Lupe suchen", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP, Michael Theurer, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Ein großer Teil der Menschen leidet bei jeder Zeitumstellung kurzzeitig unter Symptomen ähnlich dem Jetlag." Zudem gebe es einen belegbaren Zusammenhang zu schweren Krankheiten wie Herzinfarkten sowie erhöhte Selbstmordraten.

Auch das EU-Parlament sprach sich erst kürzlich für ein Ende der Zeitumstellung aus, will aber die Sommerzeit abschaffen. An der möchte die FDP festhalten - so würden Deutschland zumindest die langen Sommerabende erhalten bleiben. Entscheiden kann jedoch nur das EU-Parlament, weshalb die FDP in ihrem Antrag die Bundesregierung auffordert, ihre Wünsche nach Brüssel weiterzugeben.

Die nächste Zeitumstellung erfolgt in der Nacht vom 24. auf den 25. März, dann werden die Uhren eine Stunde vorgestellt.

