Arbeit statt Ruhestand

Die Zahl der beschäftigten Rentner steigt stark

NÜRNBERG - Wenn das Geld im Ruhestand nicht reicht, verdienen viele Rentner dazu. Ihre Zahl hat sich fast verdoppelt.

Auch bei großen Unternehmen arbeiten Rentner mit - hier bei einem Reifenhersteller.



Arbeit statt Rente: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Rentenalter in Deutschland ist weiter gestiegen. Nach den aktuellsten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) hatten im Juni 2016 knapp 255 000 Menschen im Alter von 65 Jahren und älter einen regulären Job. Das waren etwa 30 000 mehr als im Juni 2015. Im Vergleich zum Jahr 2011 hat sich die Zahl fast verdoppelt.

In Deutschland gibt es etwa 21 Millionen Rentner. Fast eine Million von ihnen hat einen sogenannten Minijob: Laut BA gingen fast 994 000 Menschen im Rentenalter einer sogenannten geringfügigen Beschäftigung etwa im Einzelhandel oder in der Gastronomienach. Laut einem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ gab es im vergangenen Jahr in Deutschland zudem 350 000 Selbstständige im Alter von 65 bis 74 Jahren. Die Zeitung berief sich auf Informationen des europäischen Statistikamtes Eurostat.

Wie ein BA-Sprecher sagte, sind heute viele Unternehmen sehr daran interessiert, erfahrene Mitarbeiter im Betrieb zu halten. Viele Menschen arbeiteten zudem weiter, um ihren Lebenstandard halten zu können. Und viele Jobs seien zwar anspruchsvoll, machten den Beschäftigten aber Spaß.