Arbeitslosenbeiträge: Endlosdebatte um ein paar Euro

NÜRNBERG - Dass die Bundesagentur für Arbeit zu viel Geld auf der hohen Kante hat, ist seit langem bekannt. Mindestens ebenso lange herrscht Einigkeit, dass deshalb die Arbeitslosenbeiträge runter müssen. Trotzdem hat die Bundesregierung noch immer nicht Fakten geschaffen. Zeit wird's, kommentiert NN-Redakteur Manuel Kugler.

Selbst ein kleiner Dreh an der Beitragsschraube hat in den Kassen der Bundesagentur für Arbeit Auswirkungen in Milliardenhöhe. Für die Bürger ist die Entlastung vergleichsweise gering. Foto: dpa



Endlich einmal ein vernünftiger Debattenbeitrag. "Ich sehe keinerlei Spielräume, den Arbeitslosenbeitrag weiter als die vereinbarten 0,3 Prozentpunkte zu senken", sagt Karl-Josef Laumann, der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA. Wegen der Digitalisierung müsse die Bundesagentur für Arbeit mehr Geld in die Weiterbildung der Beschäftigten investieren. „Dazu braucht sie auch genügend Mittel."

Laumann tritt damit auch seinen eigenen Parteifreunden in der Union entgegen, die sich in den vergangenen Wochen einen Überbietungswettbewerb geliefert hatten, wer die höchste Beitragssenkung fordert. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt liegt in den Reihen der Regierungsparteien bislang vorne, er will eine Senkung um 0,6 Prozentpunkte - doppelt so viel, wie im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Nicht nur Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit, scheint diesen Überbietungswettbewerb inzwischen leid zu sein.

Natürlich geht es - in politischer Hinsicht - um viel Geld. Selbst ein kleiner Dreh an der Beitragsschraube hat in den Kassen der Nürnberger Bundesagentur Auswirkungen in Milliardenhöhe. Auf die meisten Beschäftigten muss die Diskussion mittlerweile aber wie eine Endlosdebatte um ein paar Euro wirken.

Fünf Euro mehr - oder zehn

Denn aus Sicht der Arbeitnehmer geht es ja tatsächlich nur um ein paar Euro. Wird der Arbeitslosenbeitrag (derzeit 3,0 Prozent; Arbeitgeber und Arbeitnehmer tragen je die Hälfte) wie im Koalitionsvertrag vorgesehen um 0,3 Prozentpunkte abgesenkt, dann bedeutet das für einen Arbeitnehmer mit einem Bruttoeinkommen von 3500 Euro monatlich fünf Euro mehr im Geldbeutel. Setzt sich Dobrindt durch, sind es gerade mal zehn. Einen großen Unterschied macht das nicht.

Die Energie, die von Seiten der Politik nun in die Endlosdebatte um fünf Euro hin oder her gesteckt wird, wäre in Zeiten immer neuer Überschüsse besser in eine grundsätzliche Diskussion über die Abgabenlast in Deutschland investiert. Denn eine echte Entlastung der Bürger funktioniert nicht, wenn die Politik nur an die Arbeitslosenversicherung herangeht. Vielmehr muss sie dann ans Steuersystem ran. So richtig traut sich das aber keiner.

