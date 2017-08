Armes Amerika: Trumps Kampf gegen die Fakten

Washington gräbt unliebsamen Wissenschaftlern das Wasser ab - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Donald Trumps Kampf gegen die "fake news" beschränkt sich längst nicht mehr nur auf die Presse. Wissenschaftler, die unbequeme Forschungen betreiben und Washington nicht in den Kram passen, werden mit Methode gegängelt. Gleichzeitig werden Industrievertreter auf Entscheiderposten gesetzt, wo sie nichts verloren haben. Eine beängstigende Entwicklung, kommentiert NN-Redakteur Martin Damerow.

In der nordwestchinesischen Provinz Ganso ist der Boden völlig ausgetrocknet. Namhafte Forscher führen das auf den Klimawandel zurück. © Bin Han/Archiv (dpa)



Diese Aussage, getroffen von einer Vereinigung von frustrierten und zornigen US-Wissenschaftlern, lässt aufhorchen. "Since President Trump took office in January 2017, his administration (aided and abetted by Congress) has waged a war on science (...)". zu deutsch: "Seit Präsident Trump im Januar 2017 sein Amt übernommen hat, hat seine Regierung (mit Schützenhilfe des Kongresses) einen Krieg gegen die Wissenschaft angezettelt (...)." Und es geht noch schärfer: Die Washington Post veröffentlichte jüngst einen Beitrag unter der Überschrift "Amerikas goldenes Zeitalter der Dummheit". Was ist da los?

Man könnte es so formulieren: Alle Gruppen, die Fakten in Bereichen präsentieren, die dem Weißen Haus nicht in den Kram passen, sind unter Beschuss. Es sind nach Donald Trumps Lesart eben nicht nur Journalisten, die "fake news", also erfundene Nachrichten präsentieren, sondern auch Wissenschaftler. Das fängt bei der Klimaforschung an - den Klimawandel gibt es in Trumps Weltbild schließlich gar nicht. Dem Pariser Klimaschutzabkommen hat er bereits den Rücken gekehrt.

Auch in anderen Sparten weht der Wind deutlich rauer. Staatliche Experten-Foren, Agenturen und Regierungsstellen werden personell ausgedünnt oder an wichtigen Stellen mit Nicht-Wissenschaftlern besetzt. Gleichzeitig werden immer mehr Interessenvertreter aus der Industrie an entscheidenden Posten installiert. Beispiel: Der bekennende Freund der Erdölförderung Scott Pruitt steht der Umweltbehörde EPA vor.

Das ist in etwa so, als machte man den Spitzenvertreter der deutschen Braunkohle-Förderer zum obersten Klima- und Energieberater der Kanzlerin. Ferner sitzt mit Trumps ehemaligen Wahlkampfberater Samuel Clovis einer der größten Klimawandel-Skeptiker (wenn nicht gar -Leugner) auf dem wichtigsten Wissenschaftsposten im US-Agrarministerium.

Wer genau hinsieht, bemerkt ferner, dass politisch unliebsame Daten von Behörden-Websites entfernt und nationale Forschungsbudgets gekürzt werden. Anträge auf staatliche Förderung ab 100.000 Dollar werden neuerdings vor der Bewilligung daraufhin geprüft, ob der potenzielle Output denn auch politisch genehm ist.

Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit ist da ein großer Umbau im Gange, der nur eines zum Ziel haben kann: Den Bürgern Fakten vorzuenthalten, mithilfe derer sie sich eine eigene Meinung zu strittigen Themen bilden könnten. Das ist perfide: Wer wenig weiß, ist leichter zu manipulieren. Und wer dann im Fernsehen noch FoxNews verfolgt, die Trump nach wie vor treu ergeben sind, ist von objektiver Information vollständig abgeschnitten. Und glaubt am Ende alles ungeprüft, was der US-Präsident so herausposaunt. Armes Amerika.

Martin Damerow E-Mail