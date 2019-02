Artenschutz: Söder kündigt umfassendes Gesetz an

Ministerpräsident bittet Natur- und Bauernverbände zum runden Tisch - vor 53 Minuten

MÜNCHEN - Angesichts des Ansturms auf das Volksbegehren Artenvielfalt hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einen runden Tisch und ein umfassendes Gesetz für mehr Natur- und Artenschutz angekündigt. Das will er unabhängig vom Ausgang des Volksbegehrens bis zum Frühsommer vorlegen - möglichst im Dialog und im Konsens.

"Mein Ziel ist, dass wir bis zum Frühsommer einen unideologischen Gesetzentwurf erarbeiten, der alle mitnimmt", sagte Ministerpräsident Markus Söder im Hinblick auf das Volksbegehren "Rettet die Bienen". © dpa/Peter Kneffel



"Mein Ziel ist, dass wir bis zum Frühsommer einen unideologischen Gesetzentwurf erarbeiten, der alle mitnimmt", sagte Ministerpräsident Markus Söder im Hinblick auf das Volksbegehren "Rettet die Bienen". Foto: dpa/Peter Kneffel



Zu dem runden Tisch will er deshalb die Initiatoren des Volksbegehrens, Naturschutzverbände, aber eben auch den Bauernverband einladen.

"Wir wollen die Verbände und die Menschen an der Gesetzgebung beteiligen. Mein Ziel ist, dass wir bis zum Frühsommer einen unideologischen Gesetzentwurf erarbeiten, der alle mitnimmt", sagte Söder am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München.

"Unabhängig vom Ausgang des Volksbegehrens will ich zu einem runden Tisch einladen, um einen parteiübergreifenden Konsens zu erzielen", erklärte er. "Wir müssen alle mitnehmen: Naturschutzverbände, Jäger, Fischer, Landschaftspfleger und natürlich den Bauernverband. Ich möchte ausloten, ob es uns gelingt, ein besseres Gesetz zu machen." Natur- und Artenschutz gehe nur mit und nicht gegen die Bauern. "Das Volksbegehren darf nicht zu einem Höfesterben führen", betonte er.

Die Hälfte ist bereits geschafft: Wie die Initiatoren am Dienstag mitteilten, haben sich bereits eine halbe Million Wahlberechtigte in Bayerns Rathäusern für das Volksbegehren Artenvielfalt unterschrieben.

Bilderstrecke zum Thema Bienen-Volksbegehren in Bayern: Das sagen die Nürnberger! "Meine Enkel sollen auch etwas von dieser schönen Welt haben", meint eine Passantin in der Nürnberger Innenstadt. Sie spricht auf das Volksbegehren "Rettet die Bienen" an, das am Donnerstag im Freistaat gestartet ist. Es braucht ein Umdenken, da sind sich die meisten Nürnberger einig. Doch ist diese Aktion der richtige Weg? Wir haben nachgehakt!



dpa